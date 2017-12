Contra l-a consolat pe Ogăraru

Fundaşul lui Getafe, Cosmin Contra, a declarat ieri că echipa naţională este motivată pentru EURO şi a precizat că absenţa lui George Ogăraru îi va determina pe “tricolori” să evolueze şi pentru fotbalistul lui Ajax Amsterdam. “Nu ştiu ce l-a determinat pe domnul Piţurcă să nu îl convoace pe Ogăraru. Sincer, îmi pare rău cînd un coechipier care a fost alături de noi în calificări nu va fi prezent la turneul final, însă nu pot spune eu care au fost motivele acestei decizii. Orice pierdere e importantă. Regret că Ogăraru nu şi-a rezolvat problemele de la Ajax şi că a ajuns în această situaţie. Vom juca la Euro şi pentru Ogăraru. Sper să treacă repede peste această problemă, deşi acum îi este greu. Şi eu am avut o astfel de întîmplare nedorită, cînd, pe vremea domnului Iordănescu, am lipsit un an de la naţională”, a declarat Contra. “Guriţă” a adăugat la primul meci de la Euro, cel cu Franţa, va fi determinant pentru parcursul naţionalei pregătite de Victor Piţurcă. “Primul meci e cel mai important, iar orice scor în afara unei înfrîngeri înseamnă un rezultat pozitiv. Sper să producem surpriza la acest turneu final. Mult de tot va conta şi norocul. Oricum, este o realizare foarte mare că ne-am calificat, iar acest lucru ne motivează suficient de mult”, a explicat Contra. Colegul său, Ciprian Marica, s-a arătat mai optimist, lăsînd să se înţeleagă că reprezentativa României va depăşi faza grupelor. “Am tot văzut prin presă că adversarii nu prea ne iau în serios, decît aşa, din politeţe. Nu vreau să spun vorbe mari, mie nu-mi place să mă bat cu pumnul în piept că o să rupem norii, dar cei care nu ne dau şanse prea mari să nu uite că noi avem foame mare de succese, de glorie. Italia, Franţa, Olanda sînt obişnuite cu înălţimile, noi am stat prea mult în plan secund ca să ne permitem să ratăm o asemenea ocazie. Şi avem în spate 23 de milioane de oameni care la începutul lui iunie vor trăi doar pentru naţională şi care ne vor da forţa să ne batem la fotbal cu granzii Europei. Vom juca pentru ei şi ne dorim cu toţii să-i facem fericiţi şi mîndri!”, a spus atacantul lui VfB Stuttgart.