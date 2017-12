21:49:11 / 08 Ianuarie 2014

Contraamiral trecut în rezervă

Cetatene roman Esti ramas in urma pe la 1995 De atunci s-a mai schimbat statutul cadrelor militare de vreo 3 ori. in 1995 au disparut gradele sovietice General maior a devenit general de brigada -1 stea General locotenent a devenit general de divizie (general-maior din 2004)- 2stele general colonel a devenit general de corp de armata (general-locotenent in 2004) - 3stele general de armata a devenit general in 2004- 4 stele dar aia e, e greu sa te uiti pe net, mai usor e sa spui tot ce stii matale Bill-las-o moarta valorosule. banuiesc ca asa te pricepi la toate, si la agricultura, si la politica, si la integrare europeana. mai bine mergi si te culca.