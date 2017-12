“Contrabandă” cu telefoane la magazinul penitenciarului

ANCHETĂ. O femeie care administrează magazinul din incinta Secţiei Exterioare de la Valu lui Traian a Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă este cercetată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, sub acuzaţia că i-ar fi vândut unui deţinut un telefon mobil. Oamenii legii spun că aceasta a găsit o metodă cât se poate de ingenioasă pentru a plasa „marfa” interzisă: a ascuns aparatul marca Nokia într-o cutie cu plicuri de ciocolată caldă. Gardienii au descoperit telefonul mobil în urma unei percheziţii efectuate în celula deţinutului şi au reuşit să afle şi cine a introdus obiectul în spatele zidurilor închisorii. „Imediat a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, care a demarat o anchetă. Noi continuăm să fim vigilenţi în încercarea de a depista toate obiectele interzise care ajung în posesia persoanelor private de libertate, dar, după cum se poate constata, metodele folosite sunt cât se poate de variate”, a declarat insp. Gabriel Botezan, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă. Anchetatorii spun că administratora magazinului ar fi primit în jur de 300 de euro pentru a-i „livra” deţinutului telefonul mobil. Totul s-a întâmplat pe 25 ianuarie. Magazinul a fost sigilat de anchetatori în vederea continuării cercetărilor. Aceştia nu exclud posibilitatea ca administratora să fi introdus în Secţia Exterioară a Penitenciarului Poarta Albă mai multe telefoane mobile şi încearcă acum să afle care sunt proporţiile acestei afaceri.

IMAGINAŢIE. Rudele şi prietenii deţinuţilor încarceraţi la Penitenciarul de Maximă Siguranţă de la Poarta Albă dau dovadă de o ingeniozitate ieşită din comun atunci când încearcă să le strecoare acestora obiecte sau ... substanţe interzise. Gardienii trebuie să fie foarte atenţi pentru a putea intercepta „cadourile” care, altfel, ar ajunge în celulele închisorii, la destinatarii care le-au „comandat”. Metoda clasică a aruncării telefoanelor mobile peste gardul penitenciarului mai are încă adepţi, dar şansele de reuşită sunt destul de reduse, iar greşelile se plătesc scump. Aşa că oamenii inovează în permanenţă, în speranţa că noile tehnici de „camuflaj” îi vor păcăli pe angajaţii Compartimentului Vizite. Şi capacitatea celor din exterior de a inventa noi trucuri pare inepuizabilă. „Au fost descoperite telefoane mobile şi cartele SIM în conserve de carne, în sticle de suc, în cutii de lapte, în borcane cu gem, în hârtie igienică, în cutii de medicamente”, a declarat insp. Gabriel Botezan, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă. „Au existat şi cazuri în care unii au încercat să introducă în penitenciare din ţară diverse stupefiante, sub formă de prafuri, ascunse în reviste sau în zarzavaturi. Am avut un caz la secţia exterioară de la Valu lui Traian cu o persoană care ascunsese droguri într-o bucată de brânză”, a mai adăugat insp. Gabriel Botezan. În luna octombrie a anului trecut, în urma unui exerciţiu de alarmare ce a vizat mai multe penitenciare din întreaga ţară, au fost descoperite 178 de cuţite şi arme confecţionate artizanal, 191 de telefoane mobile, încărcătoare, dar şi alte bunuri.

LEGISLAŢIE MAI DURĂ. Începând cu acest an, însă, cei care vor să păcălească sistemul riscă să facă o vizită... ceva mai lungă la închisoare. Prin modificările legislative intrate în vigoare în 2010, introducerea obiectelor interzise în penitenciare a devenit infracţiune, prevăzută cu pedepse de până la doi ani pentru „civili” şi patru ani în cazul în care vorbim despre personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Amintim că, în iulie 2010, un gardian de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă a fost prins de colegii lui, în timp ce încerca să introducă în incinta închisorii un telefon mobil. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ascunsese celularul, care ar fi urmat să ajungă în posesia unui deţinut, în lenjeria intimă. „În urma percheziţiei sumare efectuate la poartă, s-a descoperit asupra lucrătorului telefonul respectiv. Noi aveam deja informaţii că va încerca să-i ducă unui deţinut aparatul acela, aşa că l-am supravegheat cu atenţie. După ce au găsit telefonul mobil asupra lui, colegii l-au condus într-un birou. În drum spre încăperea respectivă, gardianul a încercat să arunce telefonul, dar nu a reuşit”, a declarat cms. şef Gelu Dincă, directorul Penitenciarului Poarta Albă.