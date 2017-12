Contrabanda cu ţigarete, în creştere

Comerţul ilicit cu ţigarete a crescut la 14,2% în luna septembrie, faţă de12,9% în iulie şi 13% în ianuarie, potrivit ultimului studiu al companiei de cercetare Novel Research. „În septembrie, duty-free confirmă trendul ascendent din ultimele luni şi devine principala sursă pentru comerţul ilicit cu ţigarete, ajungând la 26,7%, comparativ cu 23,2% în iulie. Scăderea semnificativă a produselor provenite din Serbia, până la 23,4%, faţă de 32% înluna iulie, vine pe fondul creşterii contrabandei în duty-free, ambele surse afectând în special regiunile de Vest“, a declarat directorul companiei Novel Research, Marian Marcu. Rămân relativ constante ponderea produselor cu timbru de Moldova (26,2% faţă de 22,4% în iulie) şi ponderea celor provenite din Ucraina (19,3% în septembrie, comparativ cu 17,7% în iulie). „Creşterea traficului ilicit pe frontierele de Nord Est şi a traficului cu produse tip duty free provenite din Grecia, via Bulgaria arată că este nevoie de intensificarea eforturilor concertate ale instituţiilor competente în combaterea contrabandei, în aceste zone vulnerabile. În acest context, este important de precizat că, în urma disponibilizărilor şi a posturilor blocate, Vama şi Poliţia de Frontieră se confruntă cu serioase deficienţe de personal operativ“, se arată într-un comunicat al Corporate Affairs & Communications la JTI România, Moldova şi Bulgaria.