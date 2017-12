Contrabandă cu ţigări descoperită de labradorul Gărzii de Coastă

Unul dintre câinii Gărzii de Coastă, din echipa specializată în lupta împotriva traficului cu ţigări de contrabandă, a făcut, luni după-amiază, prima sa captură. În timpul unul control efectuat la bordul unei nave din Portul Constanţa, căţeluşa Napala, în vârstă de trei ani şi şase luni, din specia Labrador, a descoperit aproape 2.000 de pachete cu ţigări de contrabandă. Oficialii Gărzii de Coastă spun că, în intervalul orar 16.45 - 18.30, poliţişti de frontieră, împreună cu lucrători vamali şi reprezentanţi ai Căpităniei Zonale Constanţa, au desfăşurat, în baza unor informaţii, un control amănunţit la bordul unei nave sub pavilion Togo, sosită în Portul Constanţa din Turcia. În timpul verificărilor efectuate cu ajutorul câinelui de serviciu Napala, încadrat în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa, au fost găsite în sala maşini, ascunse sub tancul de ulei, 1.900 de pachete cu ţigarete de contrabandă, marca Fast. Întreaga cantitate de ţigarete de provenienţă magazin duty-free, cu o valoare de aproximativ 19.000 lei, a fost confiscată de către lucrătorii vamali. Comandantul navei şi mecanicul-şef, doi cetăţeni sirieni, în vârstă de 42, respectiv 33 de ani, au fost sancţionaţi contravenţional cu câte 5.000 lei. Ultimul caz similar a fost descoperit la începutul lunii martie, în Portul Midia. Atunci, anchetatorii au efectuat un control la bordul unei nave sub pavilion Honduras, sosită din Israel. Autorităţile au descoperit, în cabina comandantului, 10.000 de ţigarete netimbrate, de provenienţă duty free, cu o valoare de aproximativ 5.000 lei, care au fost confiscate. În timpul audierilor, comandantul navei, un cetăţean ucrainean, în vârstă de 59 de ani, a declarat că a cumpărat ţigările din Israel şi că avea de gând să le vândă în România. Anchetatorii au început urmărirea penală faţă de el, sub aspectul comiterii infracţiunii de contrabandă.