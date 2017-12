Contrabandă cu ţigări din Ucraina

În baza informaţiilor furnizate de Direcţia de Operaţiuni Speciale, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, sub directa supraveghere a procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au destructurat, vineri, o reţea de trafic cu ţigări coordonată de un bărbat de 54 ani, din Constanţa, patronul SC Stavros SRL. Oamenii legii au efectuat, vineri, nouă percheziţii în Constanţa şi Medgidia la sediul social al firmei, dar şi la punctele de lucru ale acesteia. Anchetatorii au verificat actele, depozitele de marfă şi parcul de maşini al societăţii comerciale. În subsolul unui imobil au fost descoperite 123.540 ţigarete, unele dintre pachete nefiind timbrate, iar altele având timbre de Ucraina, susceptibile însă a fi contrafăcute. Anchetatorii au stabilit valoarea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului la 26.793 lei. Întreaga cantitate de ţigarete a fost ridicată în vederea confiscării, urmând a fi identificate toate persoanele implicate în acest caz. Totodată, în urma verificărilor financiar-contabile s-a constatat o lipsă în gestiunea societăţii de 150.000 lei. Faţă de patronul firmei s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, speculă, înşelăciune, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal, sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării peste limita a 10.000 de ţigarete, colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a mărfurilor ce trebuiau plasate sub un regim vamal, acesta având cunoştinţă că provin din contrabandă.