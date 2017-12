Contrabanda cu țigări e-n corzi, dar încă nu-i KO

Autoritățile și-au flexat mușchii, în primele trei luni ale anului, și au reușit să taie un punct procentual din traficul ilicit cu țigarete, care a ajuns la 15,2% (departe de media comunitară de 10%, dar și de nivelul critic din 2010, de 36%). Nu este suficient, spun jucătorii din piața de profil - cele cincisprezece scanere ale Vămii nu funcționează, din varii motive... românești, echipele mobile reoperaționalizate nu sunt suficiente, iar din 40 de câini donați, instruiți într-ale găsitului de contrabandă, 12 trebuie să se pensioneze în 2017, iar proiectul de înlocuire a lor este blocat, din varii motive... la fel de românești. Cei de la ANAF cer ca modernizarea structurilor vamale să continue, nu de alta, dar sunt presați de la centru să aducă mai mulți bani.

CE ȘI CUM Piața neagră a țigaretelor a coborât cu un punct procentual în primele trei luni ale anului, de la 16,2% în ianuarie la 15,2% în martie, arată un studiu al Novel Research. Regiunea Nord-Est rămâne însă cea mai afectată de comerțul ilicit cu țigarete, care acaparează 42,9% din piață, în urcare cu 5,3 puncte procentuale (!) față de începutul anului. Nici regiunile Vest și Sud-Vest nu stau mai bine, cu 18,5% și, respectiv, 20,9%. Cea mai substanțială scădere a traficului cu țigarete se înregistrează în regiunea Sud-Est a țării (care include - ai ghicit - Portul Constanța). De unde vinde fluxul contrabandist? Răspunde directorul Novel Research, Marian Marcu - „Categoria cheap whites deține și-n martie cea mai mare pondere (56,3%), urmată de produsele din Moldova (24,5%, în urcare cu 5,4 puncte procentuale) și Ucraina (15,8%, în scădere cu 1,4 puncte procentuale). Produsele din Serbia au scăzut la 0,1% din piață, în primele trei luni, de la 1,1% la 1 ianuarie“. Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Dorel Fronea, care coordonează activitatea structurilor vamale românești, spune că diminuarea traficului ilicit cu țigarete este un rezultat direct al operațiunilor Scut 1 și Scut 2, derulate în prima parte a anului - „Pe lângă rezultatele concrete, cum a fost captura uriașă de 14 milioane țigarete din Portul Constanța, astfel de acțiuni au și rol de prevenție și descurajare a grupărilor infracționale. De asemenea, un rol important l-au avut și echipele mobile, reînființate în ianuarie, echipele canine, reoperaționalizate la aceeași dată, și Biroul de Monitorizare a Comerțului Electronic, format în acest an. Modernizarea structurilor vamale trebuie să continue, mai ales cu întărirea capacității echipelor mobile și eficientizarea echipamentelor de scanare. Astfel, trendul de scădere cu circa trei puncte procentuale (comparativ cu noiembrie 2016) se va menține pe termen mediu și lung“.

OPTIMISM REȚINUT Și marii jucători din piața tutunului sunt de partea ANAF (lesne de înțeles de ce). „Guvernul poate câștiga lupta cu contrabandiștii. Cea mai bună dovadă este scăderea cu 17% a pieței negre, în ultimele patru luni. Ce urmează? Fie ne îndreptăm spre media europeană de 10%, fie spre nivelul istoric de 36%, din 2010. Totul depinde de măsura în care autoritățile vor ține reflectoarele pe rețelele extrem de bine organizate de traficanți care forțează zilnic granițele“, spune oficialul BAT România Ileana Dumitru. Pe de altă parte, Gilda Lazăr, reprezentant al JTI România, Moldova și Bulgaria, notează că această scădere salutară a traficului ilicit ar putea fi temporară, în condițiile în care cele cincisprezece scanere ale Vămii nu funcționează, iar echipele mobile, reînființate recent, nu sunt suficiente - „Câinii special instruiți rămân cel mai eficient mijloc de luptă împotriva contrabandei. Ei nu pot fi corupți. Din 2010 și până în prezent, noi am donat circa 40 de câini, precum și hrană și necesar pentru antrenament. Primii 12 ar urma să se pensioneze în 2017 și, din păcate, proiectul înlocuirii lor este blocat“. O altă problemă este că Guvernul susține respingerea OUG nr. 54/2010, aflată acum în vigoare, care ar însemna revenirea regimului nereglementat al magazinelor Duty-Free - „În momentul adoptării OUG, 40% din traficul ilicit cu țigarete se derula prin Duty Free-uri“. Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier. În 2015, companiile de profil au virat la buget circa trei miliarde de euro, însemnând accize, TVA, taxe și contribuții. Suma reprezintă aproape 2% din PIB (sau echivalentul a 12,5% din totalul veniturilor bugetare).