Contrabandă cu ţigări şi whisky

Poliţiştii de frontieră din cadrul Direcţiei Operative Porturi Maritime (DOPM) au participat la o acţiune, desfăşurată în comun cu reprezentanţii Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DRAOV) Constanţa în urma căreia au descoperit 489.600 ţigarete de contrabandă, ambalate în 24.480 pachete, şi 120 de sticle cu whisky, marca Teachers, de 0,7 ml, toate netimbrate. Oamenii legii au descins în magaziile unui imobil din municipiul Constanţa, unde au găsit depozitate pachete cu ţigări din mărcile Plugarul, Ashima, Marble, L&M, Viceroy, More, Pall Mall, Next, Marlboro şi Raquel Slims. Întreaga cantitate de bunuri, cu o valoare estimată la 194.904 lei, a fost ridicată de către lucrătorii DRAOV Constanţa, cercetările fiind continuate de ofiţerii de poliţie judiciară ai DOPM Constanţa sub directa coordonare şi supraveghere a unui procuror al DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa. Tot joi seara, vameşii au confiscat alte 905 baxuri cu ţigări, în valoare de aproape trei milioane de euro. Din primele cercetări efectuate a reieşit faptul că ţigările, marca Lambert & Butler, fuseseră expediate din China, destinaţia finală fiind o firmă din Botoşani. Conform declaraţiei vamale, containerul ar fi trebuit să conţină pantofi. În momentul în care oamenii legii au deschis containerul au descoperit în cutii cartoane de ţigări. Beneficiarii transportului i-au anunţat pe vameşi că renunţă la marfă, pe motiv că ar avea neînţelegeri la plată cu expeditorul chinez. Ţigările au fost confiscate şi urmează să fie transportate în depozitele vămii, iar firmele importatoare vor fi cercetate pentru contrabandă cu ţigări.