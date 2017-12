Contrabanda cu țigări, în floare

În România, piaţa neagră a țigărilor a crescut accelerat în iulie, ajungând la 17% din totalul pieţei, faţă de 16,1% în mai şi circa 14% la finele anului trecut. Acesta este cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, conform datelor companiei de cercetare Novel Research. „Este vorba despre o creştere de aproape un punct procentual, comparativ cu luna mai. Datele companiei de cercetare Novel arată, de altfel, şi alte recorduri în ceea ce priveşte piaţa neagră: cel mai ridicat nivel din martie 2011 şi o creştere continuă timp de mai mult de o jumătate de an. Toate acestea în condiţiile în care autorităţile competente au depus eforturi susţinute pentru combaterea comerţului ilegal cu ţigarete. Este evident, aşadar, că, pentru reducerea pieţei negre, instituţiile statului trebuie să acţioneze concertat şi coerent, iar factorii de decizie să ia în calcul consecinţele pe termen mediu şi lung ale unor politici fiscale gândite pe termen scurt“, a declarat Adrian Popa, director corporate & regulatory affairs al producătorului BAT România. El arată că indexarea artificială a cursului de schimb stabilit pentru plata accizei şi majorarea anuală din aprilie au determinat creşterea diferenţei de preţ dintre produsele legale şi cele de pe piaţa neagră. Potrivit Novel, regiunea Nord-Est continuă să fie cea mai afectată de comerţul ilegal cu ţigarete, deşi acesta a scăzut în iulie cu 7,8 puncte procentuale, până la 34%.