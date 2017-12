Contract întârziat pentru locuinţe ANL

Primăria oraşului Ovidiu aşteaptă semnarea contractului cu Ministerul Dezvotării pentru construcţia a două blocuri ANL. „Am terminat documentaţia încă de anul trecut. Am pus la dispoziţia ANL terenul aferent celor două blocuri. Din nefericire, nu am reuşit să semnăm contractul pentru finanţare chiar dacă hotărârea de Guvern este dată din decembrie 2009. Am făcut mai multe intervenţii la minister dar nici până în prezent nu am reuşit semnarea contractului”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. El a mai declarat că prin realizarea celor două blocuri ANL s-ar rezolva o bună parte din problema locuinţelor. „Problema fondurilor este un generală la nivelul tuturor primarilor din judeţ. Avem proiecte depuse la ministere şi autoritatea de management, însă nu primim niciun răspuns în ceea ce priveşte finanţarea lor. Un proiect pentru care ne vom zbate în acest an este cel al finalizării reţelei de apă şi canalizare în satul Poiana. Este un proiect pe care l-am depus la Ministerul Mediului şi care a şi fost aprobat, dar până în prezent nu a intrat la finanţare. Nu ştiu motivele, dar sper ca, până la sfârşitul lunii martie, să primim o parte din banii destinaţi acestui proiect şi să demarăm lucrările”, a afirmat Bocai. Primarul susţine că, pentru acest an, din bugetul propriu nu vor putea fi susţinute investiţii mari. „Nu suntem un oraş industrializat, aşa că singurul venit este cel din taxe şi impozite de la populaţie şi firmele ce activează pe raza localităţii. Cred că vom reuşi să finanţăm proiecte mici, utile pentru comunitate, pentru proiectele de anvergură singura şansă fiind fondurile europene”, a adăugat Bocai.