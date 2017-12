Contracte condiţionate cu CNADNR

Parlamentarii pregătesc o nouă măsură legislativă prin care se încearcă dinamizarea sectorului privind construcţia autostrăzilor. Plenul Senatului a adoptat, ieri, un proiect guvernamental care forţează marii antreprenori din construcţiile de autostrăzi şi drumuri, care doresc să ia lucrări de la CNADNR, să facă proba plăţilor către subcontractorii şi furnizorii de servicii cu care lucrează. Conform motivării, proiectul de lege are ca scop deblocarea şi finalizarea lucrărilor la drumurile de interes naţional. Ministrul Transporturilor, Dan Şova, a declarat în timpul dezbaterilor că proiectul de lege nu are "niciun fel de încărcătură politică", ci este o iniţiativă de natură economică, a cărei idee a venit din interiorul mediului de afaceri. "Astăzi, marii antreprenori din domeniul autostrăzilor şi drumurilor naţionale încasează sume foarte mari de bani de la CNADNR pentru investiţiile care se fac în România. Din nefericire, s-a constatat, în practică, că aceşti antreprenori îşi plătesc cu foarte mare întârziere, uneori de ani de zile, subantreprenorii sau furnizorii", a arătat Dan Şova. El a mai declarat că peste 90% dintre marii antreprenori sunt din afara României, iar subcontractorii şi furnizorii de servicii sunt români, astfel că în realitate "subantreprenorii români sunt cei care construiesc, efectiv, şi autostrăzile şi drumurile naţionale, iar marii antreprenori îi plătesc cu foarte mare întârziere sau deloc". Dan Şova a spus că are exemple concrete în acest sens, unde, pe anumite tronsoane, antreprenorii au schimbat câte 6-7 subcontractori, după ce i-au pus să muncească, nu i-au plătit şi i-au adus la faliment.