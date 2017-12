Contractele de credit din România, între bănci şi FMI

Preşedintele Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Constantin Cerbulescu, merge în această săptămână la Comisia Europeană (CE), la Bruxelles, pentru a clarifica modul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) 50, privind contractele de credit pentru populaţie, şi consideră că nu vor exista probleme. Reamintim că şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, a declarat, după o întâlnire la sediul ANPC, de zilele trecute, că este îngrijorat de aplicarea retroactivă a prevederilor Directivei Europene (48/CE/2008 - n.r.). El a cerut să se gândească aplicarea numai pentru contractele noi, întrucât la utilizarea pentru vechile contracte există riscuri pentru economie şi efecte negative pentru România. Pentru a clarifica lucrurile, şeful ANPC a solicitat o întrevedere la nivelul CE. “Vom merge, vom discuta la nivelul CE şi am convingerea - din punctul nostru de vedere, aşa cum şi Consiliul Concurenţei a considerat - că nu avem probleme”, a spus Cerbulescu. El a precizat că OUG 50 nu este ilegală şi a fost avizată înainte de a fi aprobată de Guvern de mai multe autorităţi ale statului, inclusiv de Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE), cel care “veghează” asupra legalităţii şi includerii corecte într-un act normativ a unui stat membru a directivelor europene. “Din momentul în care DAE a pus acest aviz (...) nu a existat niciun fel de altă discuţie, decât că această ordonanţă, cu toate prevederile sale, este corectă. Şi am vorbit cu ministrul care coordonează DAE şi a spus că România nu are niciun fel de probleme din partea CE”, a spus Cerbulescu. Totuşi, reprezentanţi ai băncilor din România spun că OUG este ilegală. Reamintim că CE a solicitat autorităţilor române, la finele lunii septembrie, să prezinte clarificări după ce a primit mai multe plângeri privind transpunerea prevederilor directivei europene în legislaţia naţională prin OUG 50/2010, iar răspunsul României ar fi trebuit transmis în termen de o lună de la data scrisorii. Potrivit Departamentului pentru Afaceri Europene, autorităţile române vor transmite CE că aplicarea prevederilor directivei europene pentru creditele aflate în derulare reprezintă o opţiune naţională, fără a avea legătură cu transpunerea reglementărilor UE.