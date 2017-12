Contractele de muncă pe perioadă nedeterminată, pe cale de dispariţie

Deputatul PSD Ioan Cindrea susţine că Executivul a cerut Ministerului Muncii să elaboreze un act normativ prin care să desfiinţeze toate contractele de muncă pe durată nedeterminată, care vor fi transformate în contracte pe durată de un an. Secretarul de stat în Ministerul Muncii neagă această informaţie, susţinând că nu există \"nici umbră\" de intenţie în vederea eliminării contractelor pe durată nedeterminată. \"Informaţiile mele sunt de la specialişti din Ministerul Muncii care au primit teme impuse, dar le este foarte greu să le îmbrace şi să le armonizeze cu acordurile României. Se forţează un Cod al muncii de dreapta, deşi Codul muncii trebuie să fie de stânga. Să vii să impui nişte teme de dreapta în Codul muncii, să transformi toate contractele pe durată nedeterminată, pe durată determinată e grav\", a spus Ioan Cindrea, fost secretar de stat în Ministerul Muncii, în timpul guvernării Năstase. Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Valentin Mocanu, a negat faptul că se lucreză la un act normativ privind desfiinţarea contractelor pe durată nedeterminată. \"Nu există şi nici nu a existat vreo intenţie în acest sens. Nu vor fi desfiinţate contractele pe durată nedeterminată. Nu există nici măcar vreo umbră de intenţie de eliminare a acestor contracte\", a declarat Valentin Mocanu. Ioan Cindrea susţine, în schimb, că PDL urmăreşte desfiinţarea tuturor contractelor de muncă pe durată nedeterminată, ca să-şi avantajeze clientela politică. \"Este o promisiune a PDL-ului faţă de clientela politică. Marii oameni de afaceri, cei care i-au susţinut în campanie\", a declarat Cindrea. Posibila modificare a contractelor de muncă va duce, conform deputatului PSD, la „instabilitate şi insecuritate” şi va presupune ca, la sfârşitul fiecărui an, fiecare angajat, de la stat şi de la privat, să-şi renegocieze contractul, inclusiv salariul. \"Orice salariat când vrea să plece poate pleca cu preavizul necesar. Nu trebuie să le transformăm toate contractele în contracte individuale de muncă pe durată de un an de zile, anual să te duci şi îţi ceri prelungirea contractului şi să renegociezi toate clauzele, inclusiv salariul\", a spus Cindrea.