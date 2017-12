Contractul cu Manchester City îi interzice lui Guardiola să transfere jucători de la Bayern Munchen

Douglas Costa, fostul jucător al lui Mircea Lucescu la Şahtior Donețk, acum la Bayern Munchen, a dezvăluit pentru jurnaliştii de la Globo Esporte faptul că Pep Guardiola are trecută o clauză în contractul cu Manchester City, conform căreia nu poate transfera niciun jucător de la Bayern. Bavarezii și-au „asigurat” astfel jucătorii, odată cu despărțirea de Guardiola. După trei ani petrecuți pe Allianz Arena, tehnicianul catalan a plecat la Manchester City, anunțul despărțirii fiind făcut încă din februarie. „Dacă aș fi deschis, în cazul în care m-ar suna Pep? E un lucru trecut în contractul lui, o clauză potrivit căreia nu poate transfera niciun jucător de la Bayern. Personal, aș putea rămâne pentru multă vreme la Bayern. Filosofia clubului e să-și păstreze jucătorii și sunt fericit de perspectiva de a savura o lungă carieră aici. Am făcut un pas mare când am venit de la Șahtior la Bayern. Nu m-am așteptat să devin imediat atât de important. A fost cel mai bun an din cariera mea”, a spus internaționalul brazilian, care nu are decât cuvinte de laudă pentru fostul său antrenor. „Pep are o atingere magică. Respiră fotbal. A jucat chiar el destul de recent, întotdeauna inventează lucruri noi și cred că poate să câștige Liga Campionilor cu City”, a precizat Costa.

MANCHESTER CITY TRANSFERĂ DE LA BORUSSIA DORTMUND

Poate că tocmai de aceea primul jucător transferat de Manchester City în „era Guardiola” provine de la marea rivală a bavarezilor, Borussia Dortmund! Este vorba despre mijlocașul Ilkay Gundogan, internaționalul german putând fi urmat în câteva zile de atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang. Acesta a fost declarat recent jucătorul sezonului în Bundesliga şi ar putea deveni al doilea transfer realizat de Pep Guardiola la City. „Cetăţenii” îl văd pe gabonez drept perechea ideală în avanposturi pentru Kun Aguero şi au înaintat deja o primă ofertă pentru african. 25 de goluri în 29 de meciuri a înscris Aubameyang pentru Borussia în sezonul recent încheiat din Bundesliga, fiind depăşit doar de polonezul Robert Lewandowski, de la Bayern Munchen, cu 30 de reuşite.

Pentru Dortmund, pierderea lui Aubameyang ar constitui o nouă lovitură primită în această vară, pentru că deja l-a pierdut pe căpitanul echipei, Mats Hummels, plecat chiar la... Bayern. Conform Sky Sports, Guardiola va încerca să transfere şi doi fundaşi centrali în această vară, principalii vizaţi fiind Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) şi John Stones (Everton).

Să mai precizăm că Pep Guardiola va debuta la Manchester City într-un meci amical cu Bayern Munchen, programat pe Allianz Arena, pe 20 iulie. În vârstă de 45 de ani, Guardiola l-a înlocuit pe Manuel Pellegrini pe banca echipei de pe Etihad Stadium. Pe banca bavarezilor, antrenorul spaniol a câştigat trei titluri consecutive de campion şi trei Cupe ale Germaniei. La acelaşi meci, italianul Carlo Ancelotti îşi va face debutul pe banca lui Bayern Munchen. Cinci zile mai târziu, Manchester City o va întâlni pe Manchester United, noua echipă a portughezului Jose Mourinho, în cadrul unui turneu de pregătire desfăşurat la Beijing.