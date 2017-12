Contre Boc - Antonescu

Intenţia preşedintelui PNL, Crin Antonescu, de a desfiinţa PD-L pe cale politică şi democratică l-a înfuriat pe omologul său de la PD-L, premierul Emil Boc, care a spus că îl avertizează pe liderul PNL să nu se mai pronunţe pe tema desfiinţării Partidului Democrat - Liberal, amintindu-i că şi Adrian Năstase a încercat, în 2003, ca şef PSD, să desfiinţeze PD, dar a devenit el istorie. În replică, Crin Antonescu a declarat, ieri, referindu-se la afirmaţiile premierului Boc privind tergiversările la modificarea Constituţiei, că acesta are o misiune, nişte ordine de îndeplinit, iar el este nedumerit cum se poate realiza această revizuire în 2010. „Nu ştiu cum vrea Boc anul acesta să reducă numărul de parlamentari, presupun că nu are în vedere nici execuţii, nici arestări, pentru că, prin efectul legii, se fac alegeri anticipate, chiar dacă faci asta”, a spus Antonescu. El a adăugat că poziţia PNL este destul de clară: „Da reducerii numărului de parlamentari, nu reducerii Parlamentului la o anexă a Palatului Cotroceni, la o Mare Adunare Naţională reînviată sub regim, chipurile, democratic. Boc are această misiune, aceste ordine de îndeplinit, e problema domniei sale, nu eu am primit ordin de la Cotroceni, ci domnul Boc, să facă un Parlament mai pe măsura sa, adică mic şi nesemnificativ, care să asculte ordine”, a subliniat Antonescu. În privinţa convocării de către Roberta Anastase a Birourilor permanente reunite pentru constituirea Comisiei de revizuire a Constituţiei, liderul PNL a precizat că liberalii sunt de acord cu o asemenea comisie în care îşi vor apăra principiile şi punctele de vedere.