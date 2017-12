Contre Geoană - Antonescu

Consiliul Naţional (CN) al PSD a oferit posibilitatea unora dintre membrii marcanţi să lanseze noi atacuri la adresa colegilor de alianţă din PNL, confirmând încă o dată situaţia tensionată din interiorul USL. Fostul preşedinte al PSD Mircea Geoană a profitat din plin de momentul discursului din cadrul CN al PSD, lansând câteva atacuri la adresa preşedintelui PNL, Crin Antonescu. El a declarat sâmbătă, la CN al PSD, că nu există o “Românie debilă” decât în mintea unora şi i-a transmis, indirect, lui Crin Antonescu că s-ar putea trezi că aleargă singur şi iese pe locul 2. “Deşi suntem un partid cu talie dublă faţă de PNL, am acceptat, pentru a avea această alianţă şi această majoritate, paritate la nivel local şi la nivel de guvernare. Niciun alt partid nu a făcut un astfel de sacrificiu tactic, pentru un scop strategic, cum am făcut-o noi şi conducerea partidului. Am fost şi suntem serioşi şi oneşti şi solidari până la capăt, dar cred că este legitim să cerem acelaşi lucru din partea partenerilor noştri”, a spus Geoană. Fostul preşedinte social-democrat a afirmat că PSD ar trebui să aibă propriul candidat la prezidenţialele de anul viitor, lucru care l-a deranjat pe Crin Antonescu. “Declaraţia lui Mircea Geoană poate fi reformulată şi ar suna cam aşa: „PSD nu-şi permite să se ţină de cuvânt”“, a spus Antonescu. Liderul PNL a mai spus că fără liberali nu ar fi existat majoritate şi, prin urmare, nici guvernare legitimă şi eficientă. “Sunt calcule meschine ale unora din PSD, dar şi ale unora din PNL, care văd crearea altor majorităţi. Sunt mulţi atât din PSD, cât şi din PNL care nu înţeleg că USL nu s-a făcut doar pentru a înlătura de la putere PDL sau doar pentru a pune capăt, ceea ce nici nu s-a întâmplat deocamdată, regimului Băsescu. USL nu s-a făcut doar pentru ca Victor Ponta să fie prim-ministru şi Crin Antonescu candidat şi, poate, preşedinte al României în 2014”, a explicat Antonescu.