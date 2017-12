Contre pe piaţa turismului religios

Pe 21 octombrie, Patriarhia Română a emis un comunicat în care atrage atenţia asupra agenţiilor de turism, persoanelor fizice sau parohiilor care „induc în eroare prin faptul că şi-ar desfăşura activitatea turistică cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române (BOR)” şi asupra faptului că „asistenţa religioasă lipseşte sau este asigurată de preoţi cu statut canonic incert sau chiar falşi preoţi. Informaţiile despre locurile şi obiectivele turistice vizitate sunt incomplete şi uneori chiar eronate, fiind oferite de persoane neautorizate, fără atestat din partea Ministerului Turismului. Organizatorii unor astfel de pelerinaje nu încheie contracte de prestări servicii turistice conform legii, nu eliberează factură fiscală pentru banii încasaţi şi practică evaziunea fiscală, având ca singur scop doar câştigul financiar personal”. Potrivit aceleiaşi surse, pentru evitarea unor astfel de situaţii neplăcute, Patriarhia Română recomandă credincioşilor care doresc să participe la pelerinaje „să se adreseze Birourilor de pelerinaje înfiinţate de BOR cu scop misionar, iar nu comercial, care nu urmăresc câştigul financiar, ci folosul duhovnicesc al pelerinilor”. În urma acestui comunicat, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a emis şi ea un punct de vedere, tot în cadrul unui comunicat. Potrivit acestuia, „cu privire la pelerinajele organizate la locurile sfinte creştine din ţară şi din străinătate, agenţiile de turism mirene şi Birourile de pelerinaje de pe lângă Biserica Ortodoxă au un interes comun major, acela de a asigura servicii turistice de calitate, la un preţ accesibil pentru credincioşi. ANAT susţine că agenţiile de turism mirene, neoficiind servicii religioase, nu atentează în niciun mod la monopolul pe care biserica îl are din acest punct de vedere”. Mai mult, „ANAT a luat act cu surprindere de comunicatul de presă remis ieri (n.r. luni) de către Patriarhia Română, în care se face vorbire despre pelerinajele organizate de către diverse entităţi din ţară şi străinătate. În opinia noastră, acest comunicat păcătuieşte prin două lucruri: mai întâi, prin aceea că încearcă să inducă opiniei publice ideea că agenţiile de turism neafiliate bisericii nu ar putea să furnizeze transport, cazare sau alte servicii turistice pelerinilor decât cu binecuvântarea BOR; nu în ultimul rând, prin faptul că aruncă asupra tuturor agenţiilor de turism, pe care nu le are în subordine, suspiciunea că ar încălca legea”. Potrivit preşedintelui ANAT, Lucia Morariu, semnatara comunicatului, „în realitate, piaţa serviciilor turistice este una liberă, concurenţială, iar agenţiile de turism acreditate ale BOR, ca şi cele neafiliate bisericii, desfăşoară, contra cost, servicii comerciale. În acest context, agenţiile de turism mirene şi Birourile de pelerinaje de pe lângă BOR au un interes comun major, pe acela de a asigura servicii turistice de calitate, la un preţ accesibil pentru credincioşi. ANAT susţine că agenţiile de turism afiliate acestei organizaţii nu şi-au propus niciodată să concureze cu Patriarhia Română pe partea de servicii religioase şi că agenţiile respectă monopolul pe care biserica îl are din acest punct de vedere. ANAT şi Birourile de pelerinaje au aceleaşi interese şi când vine vorba de organizatorii de pelerinaje care nu încheie contracte de prestări servicii turistice sau care nu eliberează facturi fiscale. Cu toţii suntem chemaţi să respectăm legea şi să fim contribuitori corecţi, să plătim taxele şi impozitele aferente activităţilor pe care le desfăşurăm. ANAT se adresează din nou, pe această cale, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, Autorităţii Naţionale pentru Turism, altor instituţii cu atribuţii şi competenţe specifice, să monitorizeze permanent piaţa de turism şi să se asigure că toţi operatorii de turism sunt acreditaţi, deţin licenţă şi brevet şi respectă întru totul legea”.