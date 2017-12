Contribuţiile de asigurări sociale, menţinute la nivelul din 2009

Contribuţiile de asigurări sociale se vor ridica anul viitor la valori similare celor din 2009, atât pentru angajator, cât şi pentru angajat, iar creditele care pot fi contractate, conform legii, de la bugetul asigurărilor sociale de persoane fizice autorizate vor fi limitate tot la 1,5 milioane lei. Contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă va fi de 31,3 %, ca şi în acest an, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 20,8 % de angajatori, iar contribuţia aferentă condiţiilor deosebite de muncă va fi limitată la 36,3 %, din care 10,5 % pentru angajaţi şi 25,8 % pentru angajatori, conform proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru condiţii speciale de muncă a fost decisă o contribuţie de 41,3%, din care 10,5% pentru angajaţi şi 30,8% pentru angajatori, similar acestui an. Pentru bugetul asigurărilor de şomaj, angajatorii şi angajaţii vor achita o contribuţie similară, de câte 0,5%, în timp ce contribuţia datorată de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj va fi menţinută la 1%. În urmă cu un an, la momentul aprobării bugetului, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a anunţat majorarea pentru 2009 a contribuţiilor cu 3,3 puncte procentuale, la nivelul din primul semestru al anului 2008. Conform proiectului de buget pentru 2010, acest nivel majorat va fi menţinut şi anul viitor. Contribuţiile plătite de angajaţi şi angajatori însumează, în prezent, 40,05% din salariul brut, deşi ar fi trebuit să scadă de la 1 ianuarie 2009 cu două puncte procentuale, de la 39,5% la 37,5% din salariul brut.