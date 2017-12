Controale de la Ministerul Educației la inspectoratele școlare județene!

09:37:55 / 06 Septembrie 2016

scoala din constanta

Sper sa ajunga acesti reprezentanti si in Constanta. Nu se vad imbunatatiri de nici un fel in invatamantul constantean. As dori ca noii directori de scoli sa dea un examen corect pt. ocuparea postului. Imi doresc sa existe acea transparenta in scoli. Se tot vorbeste de ea dar eu nu stiu clar ca ar si exista.