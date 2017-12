Controale în uniforme

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) va fi reorganizată la nivel de regiuni, astfel că se vor reduce funcţiile de conducere de la 45 la 16-18, iar toţi comisarii vor purta uniforme standard şi automobilele vor fi inscripţionate cu sigla ANPC, a anunţat, ieri, preşedintele Constantin Cerbulescu. „Vom stabili uniforme standard pentru comisari, cu însemne specifice, pentru a fi identificaţi mai uşor. Totodată, maşinile cu care vor pleca în control vor avea sigla ANPC. Vrem ca de la 1 septembrie, cel mai probabil, să implementăm acest proiect. Am dori să suplimentăm şi numărul de comisari, am avea nevoie de încă o sută”, a declarat Cerbulescu. Privind deciziile luate la nivel naţional, şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului (CRPC) Constanţa, Dionisie Culeţu, le consideră binevenite. „Este o idee foarte bună ca angajaţii să plece pe teren în uniforme. Este civilizat, operatorul economic nu va mai fi suspicios în privinţa comisarilor”, spune Culeţu. Cât priveşte suplimentarea posturilor de comisari, şeful CRPC de la Constanţa este de părere că măsura este, de asemenea, binevenită. „În prezent lucrăm cu 16 comisari. Mai ales pe timp de vară întâmpinăm unele dificultăţi, astfel că am mai avea nevoie de aproape zece comisari”, apreciază Dionisie Culeţu. ANPC are în prezent 710 angajaţi, 100 din aceştia lucrează în sediul central, iar restul în teritoriu.