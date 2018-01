Controale la comandă

Documentele Primăriei Mangalia au fost trecute, în perioada 17 august - 29 octombrie, prin filtrul unei comisii trimise de Curtea de Conturi, fapt care a dus, în opinia primarului Claudiu Tusac, la blocarea administraţiei locale. Tusac spune că, după zeci şi sute de verificări în actele administrative ale Mangaliei, raportul Curţii de Conturi arată că nu s-a găsit nicio ilegalitate în documente, nicio greşeală din punct de vedere economic şi, în special, în ceea ce priveşte cheltuirea banului public, chestiune des reproşată primarului de către consilierii aşa-zisei opoziţii. Primarul Mangaliei arată că cei care au controlat Primăria au fost trimişi de fostul Guvern PD-L Boc 2. “Totul este legal, ceea ce demonstrează încă o dată că, în Primăria Mangalia, se respectă legile, lucrările întreprinse la nivelul oraşului sunt câştigate corect, conform legilor în vigoare, nu pe ochi frumoşi şi pe cunoştinţe, ca până acum”, a spus Tusac. Primarul Mangaliei a precizat că una din „ţintele” Curţii de Conturi a fost modul în care este gestionat patrimoniul oraşului. În acest sens, Tusac a arătat că, la nivelul municipiului, s-a efectuat inventarierea patrimoniului, acţiune care trebuie realizată anual, conform Legii nr. 82/1991, dar care “nu s-a mai făcut efectiv pe teren din anul 2002, ci doar se transcria de la an la an. “În urma realizării inventarului patrimoniului s-au descoperit terenuri imobile şi alte bunuri care nu erau trecute în niciun document oficial”, a spus Claudiu Tusac, care a înfiinţat o comisie specială pentru a reconstitui natura sau locaţia acestor bunuri. Un astfel de exemplu îl reprezintă un teren de 8.000 mp, situat în staţiunea Neptun, fără nicio indicaţie în inventarele mai vechi de anul 2002, adică din timpul fostei administraţii. O altă „problemă” avută în studiu de reprezentanţii Curţii de Conturi a fost sporurile şi alte drepturi salariale câştigate de angajaţii primăriei prin hotărâri judecătoreşti, deci prin respectarea legilor în vigoare şi prin negocierile purtate între administraţia locală şi sindicate. „Orice spor salarial am acordat bugetarilor din subordinea Primăriei Mangalia am făcut-o în urma demersurilor legale, a discuţiilor purtate cu sindicatele pe baza legilor. Fac presiuni pe primari să nu acorde aceste drepturi salariale câştigate în instanţă de unele categorii de bugetari şi să se ajungă la o scădere drastică a veniturilor populaţiei şi, implicit, a nivelului de trai!”, a spus Tusac. El a adăugat că, la capitolul concluzii, controlul efectuat de Curtea de Conturi a confirmat faptul că, în Primăria Mangalia, se lucrează legal, cetăţenii pot apela oricând cu încredere şi vor fi informaţi cu privire la orice activitate desfăşurată de administraţia locală.