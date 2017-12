Control de securitate la Statuia Libertăţii din New York

Un acord a fost anunţat luni, la New York, după săptămâni de tensiune, asupra unor măsuri de securitate ce vizează milioane de turişti care vizitează Statuia Libertăţii, la care publicul va primi din nou acces pe 4 iulie. Înainte de uraganul Sandy, în octombrie, vizitatorii treceau - după atentatele de la 11 septembrie - prin porţi de securitate instalate în Battery Park, în partea de sud a cartierului Manhattan, înainte de îmbarcarea către Liberty Island, insula pe care se află statuia. Instalaţiile au fost distruse de uragan, iar serviciul parcurilor şi-a anunţat intenţia de a instala noi dispozitive pe insula vecină, Ellis, provocând proteste din partea şefului Poliţiei din New York, Ray Kelly şi senatorului din New York, Charles Schumer, care au insistat asupra riscului de a permite îmbarcarea a mii de persoane zilnic, fără o verificare prealabilă. Serviciul federal al parcurilor a acceptat, până la urmă, aceste argumente, iar contolul de securitate va fi reinstalat în Battery Park, a anunţat primarul New York-ului, Michael Bloomberg.

Statuia Libertăţii va fi redeschisă pentru public cu ocazia Zilei Naţionale, pe 4 iulie, după opt luni. Statuia, cu o înălţime de 93 de metri şi o greutate de peste 200 de tone, vizitată anual de peste trei milioane de turişti, nu a fost avariată de uraganul care a afectat New York-ul pe 29 octombrie. Însă mica insulă cu o suprafaţă de patru hectare pe care se află statuia a fost afectată grav de creşterea nivelului apei, care a inundat aproximativ 75% din suprafaţa ei, atingând local şi peste 1,5 metri, iar cele două debarcadere, reţelele electrică şi telefonică şi căile de promenadă au fost distruse. Reparaţiile au costat milioane de dolari.