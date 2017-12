Control la Circul Americano

În urma unei sesizări primite de Poliţia Mangalia, înaintată de reprezentanţii Federaţiei Naţionale pentru Protecţia Animalelor (FNPA), referitoare la posibila săvîrşire a unor acte de cruzime asupra animalelor din cadrul Circului Americano, ce a poposit, în această perioadă, în staţiunea Saturn, o echipă formată din reprezentanţi ai Poliţiei, Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) şi ai Fundaţiei pentru protecţia animalelor „Speranţa” s-au deplasat în staţiune, pentru a constata dacă se respectă Legea 205/2004 privind protecţia animalelor modificată şi completată prin Legea 9/2008. În solicitarea redactată de vicepreşedintele FNPA, Carmen Arsene, elaborată în baza unor sesizări ale unor cetăţeni din Mangalia, se semnala că animalele care evoluează la circ au o condiţie generală fizică precară, condiţiile de deţinere/cazare nu sînt în conformitate cu nevoile etologice şi nu este asigurat minimumul necesar, condiţiile de îngrijire şi întreţinere nu sînt în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar dresarea animalelor se realizează prin aplicarea de tratamente brutale. În urma controlului s-a stabilit că, pentru mai multe animale, precum un piton de aprox. şase metri, trei lame şi şase ponei, nu era asigurat un spaţiu suficient de mare chiar şi în condiţii de captivitate, iar pentru cei patru lei, spaţiul unde mîncau, după cum susţin reprezentanţii circului, era insuficient. Medicul zonal din partea DSVSA care a participat la control a constatat că Circului Americano îi lipseau o serie de avize sanitar-veterinare pentru animale, dar şi cel interjudeţean referitor la transporturile de animale provenite din alte judeţe. Explicaţia directorului Circului Americano, Janos Hunyadi, la constatările echipei prezente, a fost că animale sînt ţinute în condiţii corespunzătoare, însă acceptă că trebuie să le ofere animalelor condiţii mai bune atîta vreme cît le deţine. „După mine, animalele sînt ţinute în condiţii foarte proprii”, a declarat directorul circului, adăugînd, însă, că pitonul nu are nevoie de un spaţiu prea mare unde să stea pentru că se încolăceşte şi nu are nevoie să se plimbe. Afirmaţia directorului nu este susţinută şi de reprezentantul Fundaţiei „Speranţa” din Magalia, Mirela Aprotosoaie, care spune că un piton are nevoie de un spaţiu la fel de mare pe ce lungime se întinde. „Nu cred că leii doar mănîncă în acel spaţiu, pentru că, de obicei, animalele sălbatice se hrănesc într-un spaţiu cît mai mare. În rest, am discutat cu reprezentanţii circului şi au spus că vor scoate afară animalele, pentru că au suficient spaţiu, şi se vor conforma cerinţelor legii în vigoare”, a declarat Aprotosoaie. Conform legislaţiei în vigoare pentru protecţia animalelor, aplicarea de rele tratamente şi cruzimi animalelor şi provocarea de traume psihice sau fizice prin metode care prejudiciază sănătatea animalului constituie infracţiuni şi se sancţionează conform art. 23 alin. 3 cu închisoare de pînă la trei ani sau amendă penală pînă la 10.000 de lei şi confiscarea animalelor. În cazul de faţă, autorităţile abilitate vor stabili ce măsuri se vor lua.