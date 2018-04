Control la Spitalul Județean Constanța! Ce s-a găsit?

La controlul din 14 martie efectuat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța, la dispoziția președintelui Consiliului Județean (CJC) Constanța, Horia Țuțuianu, reprezentanții Serviciului de Control împreună cu cei de la Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității și Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ din cadrul CJC au avut de urmărit mai multe obiective; de la verificarea curățeniei, a programului și prezenței angajaților, nevoilor/necesităților la inventar și până la verificarea situației serviciului de prevenire a infecțiilor asociate actului medical (SPIAAM).

Controlul s-a efectuat în 4 secții ale SCJU: Secția Clinică Medicină Internă II, Secția Clinică Neurologie, Secția Clinică Cardiologie, Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie.

LA CAPITOLUL CURĂȚENIE Potrivit CJC, în 3 din cele 4 secții verificate, curăţenia la nivel de secţie este, în general, corect întreţinută, făcând abstracție de aspectul nemodernizat al secției Clinică Medicină Internă II (unde nu persista vreun miros urât, culoarele și saloanele erau curățate, iar pacienții nu s-au plâns de stadiul curățeniei). În urma sondajelor aleatorii de inspecţie la nivel de saloane, s-a constatat un habitat adecvat actului medical pentru pacienți (salon curat, aerat, pacienţii multumiţi de actul medical şi de personalul medical, medicaţia prescrisă de medicul specialist nelipsită, regimul alimentar cu hrană de calitate).

La secția Neurologie curăţenia la nivel de secţie este nesatisfăcătoare (din declarațiile asistentelor medicale reiese că angajatele societății care asigură serviciul de curățenie, nu își îndeplinesc cu maximă diligenţă atribuţiile. În plus, echipa de control a sesizat la nivelul secției un miros persistent neplăcut);

Graficul de utilizare al substanţelor BIOCIDE este respectat (tabelul cu substanţe utilizate şi concentraţiile folosite coincid cu instrucţiunile de utilizare ale producătorului) - la o simplă verificare vizuală.

Dezinsecție insuficientă la secțiile nemodernizate.

Recomandări: Monitorizarea responsabilă a modului de derulare a serviciilor externalizate (de ex: servicii de curățenie, spălătorie, dezinsecție și deratizare) cu accent pe respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor legale în vigoare, în vederea identificării și remedierii la timp a eventualelor vulnerabilități în sistem.

Verificarea programului și prezenței angajaților

La capitolul verificarea programului și prezenței angajaților, la nivelul secțiilor inspectate, s-a constatat faptul că majoritatea angajaților nu semnează în condicile de prezență ale cadrelor medicale.

Recomandări:

Șefii de secție și asistenții șefi, fiind direct responsabili de monitorizarea și luarea măsurilor necesare, trebuie să vegheze ca această practică generală să dispară.

Tot la capitolul Verificarea nevoilor/necesităților la inventar, s-a constatat o bună organizare a activităţii de intervenţie si prevenţie la nivel de secţie (organizare echipament medical și medicație curentă/de urgență), dar s-a constatat că, la nivelul grupurilor sanitare din saloane, nu există o aprovizionare corespunzătoare cu materiale igienico-sanitare.

Recomandări: Direct responsabili cu aprovizionarea saloanelor cu materiale igienico-sanitare sunt asistenții șefi care trebuie să monitorizeze cu atenție gestionarea acestora.

Monitorizarea responsabilă a modului de soluţionare a referatelor/rapoartelor prezentate de şefii de secţii (de ex: lipsurile de medicamente, lipsurile de ață chirurgicală, de proteze, de piese, de instrumentar consumabil, de defecţiuni sesizate la nivel de mobilier, echipament IT, de reţelistică termică etc.) cu accent pe respectarea prevederilor legale în vigoare, în vederea identificării și remedierii la timp a eventualelor vulnerabilități în sistem, cu raportarea lunară către CJC.

Așa cum am precizat, au fost verificate și stocurile de medicamente, de materiale sanitare și de biocide. Aici, de la pacienții intervievați reiese că aceștia nu au fost nevoiți să achiziționeze din bani proprii vreun medicament;

nu există o gestiune a medicamentelor pe fiecare secție în parte, ci doar o gestiune generală la nivelul spitalului; stocurile farmaciei se actualizează de trei ori pe săptămână pe baza condicilor pentru prescripții medicale; a fost pusă la dispoziția echipei de control o situație actualizată a gestiunii spitalului cu medicamentele provenite din ajutoare/sponsorizări, situație din care s-a constatat că, un procent considerabil (peste 70%) este dedicat Secției Cardiologie (ajutoare obținute prin eforturi proprii) - lucru remarcabil ce denotă o implicare sporită și un interes ridicat al șefului de secție;

Controlul pe teren a evidențiat lipsa îndelungată a unor medicamente importante (Diurex, Furosemid, Metroprolol etc.) care, deși accesibile financiar, nu au fost achiziționate de către SCJU de foarte multă vreme, în ciuda repetatelor solicitări adresate conducerii de către șefii de secții.

Recomandări: Sporirea eforturilor și altor șefi de secții în sensul obținerii de medicamente specializate nedecontate de CAS din sponsorizări/ajutoare (după exemplul Secției de Cardiologie care ar putea reprezenta un exemplu de bune practici) în scopul de a răspunde prompt nevoilor de tratament ale pacienților.

Referitor la capitolul Verificarea stadiului de implementare a conformităților conform planului și calendarului de conformare al autorizației sanitare, și Verificarea situației serviciului de prevenire a infecțiilor asociate actului medical (SPIAAM), din cauză că responsabilii nu erau prezenți (programul lor de lucru încetase), echipa de control a cerut personalului medical transmiterea de note de informare cu privire la stadiul de realizare a acestor obiective.

Alte recomandări generale:

Reanalizarea eficienței externalizării unor servicii din domeniul sanitar (cu accent pe analiza raportului cost/beneficiu) și regândirea strategiei de furnizare a acestora în regim in-house sau externalizat în scopul efectuării de cheltuieli economicoase și eficiente pentru instituție; Asigurarea încadrării cu personal medico-sanitar și alte categorii de personal, conform normativelor de personal în vigoare, care să permită funcționarea spitalului în condiții de eficiență; Urmărirea permanentă a gradului de satisfacție a pacienților internați, precum și a nivelului de mulțumire a angajaților spitalului cu privire la mediul organizațional și condițiile în care își desfășoară activitatea, cu raportarea periodică a rezultatelor monitorizării către CJC; Raportarea lunară către CJC a ratei mortalității intraspitalicești, total și per secție, a ratei infecțiilor nozocomiale, total și per secție, a ratei de reinternare la 30 de zile după externare, a ratei de corelare între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare în vederea indentificării problemelor din fiecare secţie, pentru o eficientizare a activităţii medicale.