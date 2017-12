Control la Vaslui după eliberarea indivizilor acuzați că au batjocorit o tânără

00:52:30 / 23 Iulie 2015

Cerem control psihiatric periodic anual la toata lumea

Avand in vedere numeroasele cazuri de oameni cu un comportament anormal pe care-i intalnim f des in preajma noastra, credem ca parlamentul ar trebui sa ia in serios aceasta problema. Intalnim persoane de o nervozitate excesiva, care nu se pot controla ( mai ales in trafic, si nu numai), de care ne dam seama ca au probleme psihice dar nu putem sa facem nimic. Legea nu exista ca sa PREVINA asemenea nenorociri.