Controlor RATC agresat

Lucrătorii Secţiei 4 de Poliţie sunt pe urmele unui tânăr care a bătut, ieri, un controlor RATC care se afla într-un autobuz care circulă pe linia 101. Agresorul a reuşit să scape după ce şoferul maşinii a ignorat strigătele controlorului şi a deschis toate uşile când a ajuns în staţie. „Am văzut când s-a urcat în autobuz pe la uşa din spate, unde erau o colegă de-a mea cu un gardian. Eu îmi terminasem serviciul şi stăteam pe un scaun din spatele şoferului. După ce a stat puţin acolo, a venit spre mine. L-am auzit când vorbea la telefon şi spunea cuiva că „te urci şi ţi-l arăt eu“. La Billa a urcat cel cu care vorbea la telefon, dar acesta a zis că nu se bagă. Primul i-a spus că mă loveşte el şi apoi să fugă. Eu am sunat la dispecerat şi am anunţat că s-ar putea să fiu atacat, iar colegii aflaţi în spatele autobuzului au încercat să vină spre mine. Când au ajuns pe la mijloc, tânărul m-a lovit şi a fugit. Am încercat să îl ţin pe prietenul lui, care urcase la Billa. I-am spus şoferului să nu deschidă uşa şi, cu toate că m-a văzut plin de sânge, nu m-a ascultat şi a fugit şi cel de-al doilea tânăr“, a declarat Ghiţă Constantin, de 34 de ani, angajatul RATC agresat.

ATACURI ÎN SERIE. „Am fost anunţat de şeful de tură că unul dintre colegi a fost agresat, între staţiile Doraly şi KM 4-5, de doi necunoscuţi care i-au spus că „tu ai amendat-o. I-au mai spus că, dacă nu se învaţă minte, o să aibă ei grijă de el. În cazul şoferului, a fost alcătuită o comisie care va evalua modul în care a acţionat. El era obligat să închidă uşile“, a declarat Gheorghe Ghidarcea, şef Corp Control RATC. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti. Reprezentanţii RATC spun că acesta nu este un caz singular şi că, în urmă cu două săptămâni, a mai fost atacat un controlor de pe linia 48 barat.