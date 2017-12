„Controlul” medical pe internet, extrem de periculos!

Medicii atrag atenţia că, în cele mai multe cazuri, „controlul” medical pe... internet te poate îmbolnăvi mai rău, poate fi extrem de periculos, în niciun caz nu vindecă, aşa cum, greşit, mulţi cred. În niciun caz informaţiile care se găsesc pe internet nu ţin locul unul consult medical de specialitate. Şeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Elvira Craiu, a explicat că, nu întâmplător, un medic este supus unei pregătiri de ani de zile, este supus la sute de examene. „După liceu, există facultatea, care are şase ani, după care urmează rezidenţiatul care, de asemenea, are alţi ani, până la şase – şapte ani”, spune profesorul. În toţi aceşti ani sunt acumulate informaţii pe toate specialităţile, informaţii care sunt predate de către profesori doctori, cu o vastă experienţă în spate, cu o serie de cunoştinţe în domeniul medical. Doctorul intră în contact cu bolnavul încă de pe băncile şcolii, mai exact din anul trei de facultate, atunci când discută cu pacientul. Din anul trei şi până în ultimul an de şcoală, respectiv anul şase, viitorul medic este în permanenţă în legătură cu pacientul, cu bolile de care el suferă.

BOLI CU SEMNE ASEMĂNĂTOARE. „Nu este deloc uşor să pui un diagnostic, nu este deloc uşor să stabileşti un tratament. Pentru asta sunt şcolile de medicină. Ai nevoie de o practică de ani de zile. Ar fi fost prea simplu, mult prea simplu să te uiţi pe net şi să-ţi pui singur un diagnostic, să te tratezi de unul singur. Nu este aşa”, mai spune profesorul. Medicii au precizat că sunt o sumedenie de boli care au simptome asemănătoare, semne care te pot înşela şi care te pot îndrepta greşit către un tratament. Astfel, în loc să te vindece te poate duce pe patul de spital, starea de sănătate se poate agrava. Totodată, specialiştii sunt de părere că datele ce sunt găsite pe internet pot face mare rău dacă ele sunt luate ca atare. Trebuie ştiut, spun doctorii, că multe dintre informaţiile medicale ce sunt la îndemâna oricui, mai nou, sunt greşite. „La un moment dat se creează o angoasă că respectivul care consultă internetul este foarte bolnav dacă vede cine ştie ce informaţie şi i se pare că şi el are un simptom de boală. Nu se judecă aşa un prognostic”, explică prof. univ. dr. Craiu.

CĂRŢI DE SUTE DE EURO • Informaţiile medicale de specialitate sunt luate, în mod corect, spun medicii, din cărţi, o asemenea carte de medicină, pe diferite specialităţi, putând că coste chiar şi sute de euro. „Ar fi rămas ca sursă de informaţie internetul dacă era atât de simplu, iar cărţile nu ar mai fi valorat nimic”, a mai spus profesorul. Ea recomandă populaţiei să evite pe cât posibil automedicaţia, iar atunci când apar probleme de sănătate să apeleze imediat la medic. De asemenea, la fel de importante sunt controalele medicale periodice, controale care pot scoate la iveală, din timp, unele afecţiuni care, tratate corect, la sfatul medicului, pot fi vindecate.