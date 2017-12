Controversata gravură în care Hitler şi Lenin joacă şah, scoasă la licitaţie

Gravura care îi înfăţişează pe Hitler şi Lenin jucînd şah, despre care se spune că a fost executată în 1909, estimată la 40.000 de lire, va fi scoasă la licitaţie pe 1 octombrie de casa Mullock din Marea Britanie. Potrivit persoanei care scoate la licitaţie gravura, aceasta ar fi fost făcută de Emma Lowenstramm, profesoara de artă a lui Hitler, care a fost prezentă cînd cei doi lideri au jucat şah. Gravura poartă, pe spate, semnăturile celor doi. În 1909, Hitler era un artist speculant în Viena, iar Lenin era în exil. Casa unde cei doi s-au întîlnit pentru partida de şah aparţinea unei familii evreieşti. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, familia evreiască s-a refugiat şi a lăsat multe obiecte, inclusiv gravura şi jocul de şah, menajerei. Acum stră-stră-nepotul menajerei, al cărui tată şi-a petrecut viaţa încercînd să dovedească autenticitatea obictelor, vrea să vîndă gravura şi setul de şah. Proprietarul obiectelor are un dosar juridic de 300 de pagini care conţine teste ale hîrtiei şi ale semnăturilor, care dovedesc autenticitatea gravurii.

Experţii, printre care şi istoricul Helen Rappaport, care a publicat cartea „Conspirator: Lenin in Exile”, se îndoiesc de autenticitatea gravurii şi spun că Lenin ar fi putut fi confundat cu altcineva. Helen Rappaport este de părere că gravura este probabil „o glorioasă fantezie”. „În 1909, Lenin era în Franţa şi nu există nicio dovadă că ar fi ajuns la Viena. De asemenea, din 1894 era chel. În plus, cînd era în exil nu era cunoscut sub numele de Lenin”, explică aceasta. În momentul executării gravurii, Hitler avea 20 de ani, iar Lenin era de două ori mai în vîrstă. Gravura, una dintr-un set de cinci, numită „A Chess Game: Lenin with Hitler - Vienna 1909”, îl prezintă pe Hitler jucînd cu piesele albe de şah şi pe Lenin stîmd în faţa acestuia, în semi-umbră.