Controverse asupra identităţii soldatului care l-a ucis pe bin Laden

O nouă versiune a condiţiilor morţii lui Osama bin Laden şi îndoieli asupra identităţii soldatului Navy Seal care l-a ucis au fost dezvăluite de CNN, care pun sub semnul întrebării mărturiile precedente, inclusiv cea a bărbatului prezentat ca ”trăgătorul”, de către revista ”Esquire”. În februarie, revista ”Esquire” publica un interviu cu un bărbat prezentat sub anonimat ca fiind ”trăgătorul” care l-a ucis pe liderul al-Qaida la locuinţa sa din Abbottabad (Pakistan) în noaptea de 1 spre 2 mai 2011. Militarul a povestit că a fost singurul care a pătruns în camera acestuia de la al treilea etaj şi l-a ucis cu trei gloanţe în cap. Conform postului de televiziune CNN, această poveste este falsă, ”trăgătorul” nefiind cel care l-a ucis pe bin Laden. Povestea ”trăgătorului” este o ”mare prostie”, conform lui Peter Bergen, consultant al CNN şi specialist în ceea ce priveşte al-Qaida, care relatează declaraţiile unuia dintre membrii faimoasei Team 6 a Navy Seals, aflat din nou sub anonimat. Conform lui Peter Bergen, trei soldaţi Seals ar fi ajuns la cel de-al treilea etaj, printre care ”trăgătorul” prezentat de ”Esquire” şi Matt Bisssonette, soldatul care a relatat deja o primă variantă a acestei nopţi sub pseudonimul Mark Owen în controversatul volum ”No Easy Day”. Bin Laden ar fi scos capul pe uşă iar primul Seal - nici ”trăgătorul”, nici Bissonette - i-ar fi tras atunci un glonţ în cap, conform lui Peter Bergen. Relatarea consultantului CNN se apropie de cea a operaţiunii descrise de Bissonette în cartea sa. Povestea ”trăgătorului” din ”Esquire” ar fi deranjat puternic membrii acestei unităţi de elită, care aveau instrucţiuni de a nu vorbi cu nimeni, conform lui Bergen. Navy Seal-ul care a făcut aceste declaraţii pentru CNN povesteşte, de asemenea, că ”trăgătorul” a fost expulzat din echipă deoarece avea tendinţa de a se lăuda cu faptele sale.