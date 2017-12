Controverse etice cu privire la octupleţii americani

Naşterea octupleţilor americani a ridicat o serie de controverse de ordin etic şi medical peste Ocean, multe voci insistînd că o tînără femeie necăsătorită, care mai are deja şase copii realizaţi în urma unor tratamente de fertilitate, nu ar fi trebuit să beneficieze de încă o fecundare in vitro. Cei opt gemeni născuţi la 26 ianuarie într-o suburbie a Los Angeles-ului, reprezintă al doilea caz de octupleţi semnalat în lume şi în SUA. Prima naştere de octupleţi s-a produs în SUA în 1998, însă unul dintre copii a murit la o săptămînă după naştere.

Spaţiile largi pe care presa americană le-a acordat acestui subiect au lăsat loc la interpretări şi la întrebări adresate în special Societăţii Americane pentru Medicină Reproductivă, o organizaţie care trebuie să răspundă problemelor de ordin etic legate de tratamentele de fertilitate. Conform presei americane, mama octupleţilor, Nadya Suleman, are doar 33 de ani. Înainte de a naşte octupleţi, a mai adus pe lume şase copii, tot în urma unor proceduri de fecundare in vitro, doi dintre cei şase fiind gemeni. Aceşti şase copii au vîrste cuprinse între 2 şi 7 ani. Conform directivelor publicate în urmă cu zece ani de către Societatea Americană pentru Medicina Reproductivă, o femeie la această vîrstă nu ar trebui să primească mai mult de doi embrioni. “Mai multe voci susţin că o femeie care are deja şase copii nu ar trebui să mai beneficieze de tratament pentru a face şi alţii. Şi cred că aceste voci au dreptate”, a susţinut purtătorul de cuvînt al Societăţii. “Însă acest lucru ar presupune ca cineva să decidă care femei au dreptul de a avea copii, cînd să aibă aceşti copii şi cît de mulţi să poată naşte”, a adăugat acesta. Pentru obstreticianul Harish Sehdev, din cadrul Spitatului Pennsylvania, decizia medicilor de a-i implanta opt embrioni umani Nadyei Suleman denotă “o lipsă gravă de sensibilitate”.

Naşterile multiple sînt de cele mai multe ori premature. În cazul octupleţilor californieni, care au avut la naştere între 820 şi 1.540 de grame fiecare, naşterea a survenit cu aproape zece săptămîni înainte de termen. Această precocitate poate duce la apariţia unor probleme de sănătate grave la nivel pulmonar, al sistemului digestiv, dar şi de ordin neurologic. Detaliile cu privire la concepţia şi naşterea octupleţilor nu sînt cunoscute, însă Societatea Americană pentru Medicină Reproductivă a anunţat că a lansat o anchetă şi îşi rezervă drepturile de a lua măsurile care se impun în cazul în care va descoperi vreo încălcare deliberată a regulilor privind practicarea fertilizării in vitro. Însă, dacă mama octupleţilor alege să se refugieze în spatele caracterului secret al actului medical şi îi solicită medicului său să nu coopereze cu anchetatorii, nimeni nu va şti cu adevărat care au fost circumstanţele care au dus la naşterea acestor opt copii.