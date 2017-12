Controverse privind obligativitatea medierii

Decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de a declara neconstituţională obligativitatea participării la şedinţele de mediere a unor litigii care pot ajunge în instanţă a stârnit controverse. Primul care a reacţionat a fost ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc. El a declarat, ieri, că este greu să încerci să reglementezi prin lege ceva, dacă oamenii nu au încredere în instituţia medierii. „Medierea este o cale alternativă de soluţionare a unor conflicte. Până la urmă, dacă medierea are sau nu succes ţine cumva şi de cultura unei naţiuni. Noi am încercat să punem într-un act normativ un sistem care funcţionează în alte ţări. Poate nu întotdeauna suntem conştienţi de această cale, poate nu întotdeauna avem încredere în ea. Am încercat să stabilim, într-o lege, o procedură prealabilă obligatorie, tocmai în încercarea de a degreva puţin instanţele. Soluţia este, din nou, la mijloc, nu neapărat una, poate, normativă”, a explicat Robert Cazanciuc. Ministrul Justiţiei a subliniat, în acelaşi context, că oamenii trebuie să aibă încredere în mediere pentru că aceasta poate soluţiona alternativ anumite conflicte. Amintim că, miercuri, CCR a decis că obligativitatea participării la şedinţe de informare privind avantajele medierii, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor, pentru a fi soluţionate astfel conflictele, este neconstituţională. Decizia de miercuri este definitivă şi general obligatorie.