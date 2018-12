Conturi de economii deschise automat de Guvern pentru copii

Guvernul adoptă joi o ordonanţă de urgenţă privind implementarea programului guvernamental ''gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar''. Mai exact, Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii sub formă de depozit pentru toţi copiii cu vârsta sub 18 ani, urmând ca, dacă părinţii depun minimum 1.200 de lei într-un an, statul să acorde o primă de 600 de lei. Proiectul prevede că "titularul contului individual de economii Junior Centenar poate fi orice copil cetăţean român şi care nu a împlinit încă vârsta de 18 ani.

"Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi, din partea reprezentantului legal al copilului sau a împuternicitului acestuia. Coordonatele contului individual de economii Junior Centenar şi condiţiile de utilizare se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. (...) În contul individual de economii Junior Centenar se pot depune, de către reprezentantul legal al titularului sau de către alte persoane, oricând sume de bani în lei, prin virament, mandat poştal prin oficiile Poştei Române sau în numerar prin caseriile unităţilor Trezoreriei Statului", se arată în proiect.

Conform planului pregătit, depuneri în aceste conturi vor putea fi făcute începând din decembrie 2018, însă pentru anul 2018 nu va fi acordată o primă, banii urmând să beneficieze doar de dobânda de 3%.

Primul an pentru care va fi acordată prima de 600 de lei este 2019.

"Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei. În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă. (...) Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăşi un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a valorii de 100000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei", se mai arată în proiect. Banii strânşi în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrași până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu unele excepţii: în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces ale acestuia (boli infecţioase, boli rare, afecțiuni oncologice, malformații congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice şi intoxicații), în cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psiho-neuro-motorie sau în cazul decesului titularului contului.