Conturile Argus, blocate pentru firmele lui Chelu!

Intrarea în societatea constănţeană SC Argus SA a reprezentanţilor grupului de firme aparţinând omului de afaceri gălăţean Cătălin Chelu nu pare să aibă efecte pozitive asupra bugetului celei mai vechi fabrici de ulei din România, una dintre puţinele afaceri autohtone care mergea pe profit. Membrii Consiliului de Adiministraţie (CA) al Argus, legal recunoscuţi ca urmare a înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, au fost nevoiţi să ceară băncilor în care se află conturile societăţii retragerea dreptului de semnătură pentru reprezentanţii lui Chelu, pentru a împiedica „hemoragia” financiară a Argus. „Pe baza calităţii de reprezentanţi legali ai societăţii, am solicitat documentele bancare ale societăţii de la bănci, pe baza acestora am întocmit un raport parţial, din care reiese că, numai de la începutul acestui an, din societate au ieşit 98 de miliarde de lei, fără să fie băgat în conturi niciun leu”, a spus directorul general al Argus, ales în cadrul CA legal, Ioan Păuna. El a explicat că banii au ieşit din societate în mai multe moduri, un exemplu în acest sens fiind o tranzacţie între Argus şi o firmă din grupul Chelu, în care Argus livra ulei în valoare de 5.200.000 de lei, fără să încaseze, însă, şi banii pentru marfa respectivă.

BANI PENTRU TRANSPORTURI VIITOARE Mai mult, deşi Argus deţine o companie proprie pentru transport, Argus Trans, între fabrica de ulei constănţeană şi o altă societate a grupului Chelu, Auto Transpeed SRL Piteşti, a fost încheiat un contract în valoare de 2.000.000 de lei, din respectiva sumă fiind plătiţi 1.200.000 de lei drept avans pentru transporturi care urma să aibă loc, fără să se specifice când anume şi câte. „Ca urmare a actelor comerciale realizate între Argus şi diferse societăţi din grupul Chelu, cu scopul de a secătui societatea constănţeană de lichidităţi, CA a decis retragerea semnăturilor respectivelor persoane din bancă. Am luat această decizie pentru a salva compania. Precizăm faptul că facturile către furnizori şi parteneri vor fi achitate. Nu trebuie să-şi facă griji în această privinţă”, a menţionat directorul general al Argus. Societatea constănţeană nu este singura în care omul de afaceri gălăţean a preluat pachetul majoritar în mod fraudulos. Din păcate, multe dintre societăţile preluate de afacerist, deşi profitabile la început, au falimentat. „Metoda e simplă: firmele din grup atacă o societate, cumpărând acţiuni în mod fraudulos, fără să respecte prevederile legale, după care scot tot ce se poate scoate din firma respectivă, secătuind-o. Apoi compania intră în insolvenţă, ceilalţi acţionari de bună credinţă suportând efectele managementului dezastruos practicat de grupul Chelu”, au spus reprezentanţi ai CA-ului legal constituit. Printre societăţile care au avut o asemenea soartă se numără şi Porţelan Dorohoi, Vulturul Comarnic şi Mecanică Rotes Târgovişte.

Societatea constănţeană SC Argus SA se confruntă, începând cu anul trecut, cu o situaţie mai puţin obişnuită. Mai exact, acţionarii din cadrul societăţii s-au împărţit în două tabere, fiecare dintre ele revendicând conducerea celei mai vechi fabrici de ulei din ţară: Argus. Una dintre tabere este formată din societăţile omului gălăţean de afaceri Cătălin Chelu. El a preluat pachetul majoritar al fabricii la sfârşitul anului trecut, prin intermediul grupului de firme pe care îl controlează, în calitate de acţionar majoritar. Potrivit legislaţiei în vigoare, pachetul majoritar al Argus a fost preluat în mod fraudulos. Mai exact, acţiunile au fost cumpărate fără să respecte prevederile legale potrivit cărora atunci când un acţionar atinge pragul de 33% din acţiuni este obligat să se oprească şi să lanseze o ofertă publică de cumpărare. În prezent, Chelu deţine peste 40% din acţiunile Argus, însă, potrivit unei decizii a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) - organism de control pe piaţa de capital, el are drept de vot doar pentru 33% din acţiuni. Restul îi vor fi recunoscute doar după ce va depune oferta de preluare. Cealaltă tabără este reprezentată de restul acţionarilor Argus, care solicită omului de afaceri gălăţean să se conformeze dispoziţiilor CNVM şi să respecte legea.

LĂSAŢI PE DINAFARĂ Conflictul între cele două tabere a debutat în septembrie anul trecut, când reprezentanţii taberei Chelu au organizat Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), la care nu au permis accesul celeilalte tabere. În cadrul respectivei şedinţe au revocat fostul Consiliu de Administraţie (CA) şi au numit o nouă conducere a societăţii. După cum era de aşteptat, AGA a fost contestată de restul acţionarilor, cărora instanţa le-a dat câştig de cauză, deciziile din cadrul întrunirii devenind nule. Mai mult, CNMV a solicitat organizarea unei noi Adunări, de această dată convocată legal, de cei doi administratori în funcţie (Dan Voiculescu şi Radu Constantin). Şedinţa a avut loc în noiembrie, la aceasta participând atât firmele lui Chelu, cât şi ceilalţi acţionari. Cu majoritate de voturi a fost numit un nou CA, care a fost, între timp, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului, devenind legal. Nemulţumiţi de această decizie, reprezentanţii firmelor afaceristului gălăţean au contestat în instanţă AGA, însă au pierdut. Cu alte cuvinte, în prezent, atât din punct de vedere legal cât şi al CNVM, membrii recunoscuţi şi legali ai CA din cadrul Argus sunt cei numiţi în şedinţa din noiembrie. Asta însă nu îi împiedică pe membrii taberei Chelu să refuzeze accesul noului CA în incinta societăţii şi predarea documentelor societăţii.