Convocare cu surprize la naţionala României

Contestat din toate părţile după evoluţiile neconvingătoare şi rezultatele proaste din meciurile amicale, selecţionerul naţionalei României, Răzvan Lucescu, se confruntă cu mari probleme de lot înaintea debutului preliminariilor Campionatului European din 2012. Din cauza accidentărilor, tehnicianul a fost nevoit să renunţe la trei jucători importanţi din lotul convocat iniţial, Săpunaru, Cristi Tănase şi Răduţ. Fără prea multe soluţii pentru partea dreaptă a defensivei, Răzvan Lucescu a luat o decizie şocantă, chemându-l la lot pe veteranul Cosmin Contra, deşi acesta şi-a anunţat retragerea din naţională în urmă cu un an. Mai mult, veteranul în vârstă de 34 de ani a mărturisit că intenţionează să renunţe la fotbal, întrucât contractul său cu FC Timişoara expiră la 1 septembrie, iar gruparea de pe Bega nu i-a propus prelungirea angajamentului. În plus, selecţionerul i-a readus printre tricolori pe rapidiştii Costin Lazăr şi Mihai Roman, ieşiţi din vederile sale în ultima vreme din cauza randamentului slab. Astfel, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia s-au prezentat, ieri, următorii jucători: Lobonţ, Pantilimon şi Tătăruşanu - portari; Chivu, Tamaş, Contra, Raţ, Dănănae, Maftei şi Mihai Neşu - fundaşi; Florescu, G. Mureşan, M. Roman, Cociş, Rădoi, Torje, Deac, Herea şi C. Lazăr - mijlocaşi; Bilaşco, Marica, B. Stancu şi D. Niculae. Cu acest lot, selecţionerul va aborda primele două meciuri din campania pentru calificarea la turneul final, găzduit de Polonia şi Ucraina, în 2012, cu Albania, vineri, de la ora 21.00, pe stadionul “Ceahlăul” din Piatra Neamţ, şi cu Belarus, marţi, de la ora 20.30, la Minsk. În urma eşecurilor din ultimul timp, tricolorii sunt optimişti în privinţa calificării la turneul final. „Şansele de calificare sunt mari, pentru că avem un lot bun şi un antrenor pe măsură”, a spus fundaşul Gabi Tamaş. „Trebuie să câştigăm ambele meciuri. Mă bucur că s-a întors la echipă Cosmin Contra, pentru că avem nevoie de un jucător cu experienţă. Sper ca publicul să vină la meci şi să creeze o atmosferă frumoasă”, a spus atacantul Ciprian Marica.