Convoi militar românesc, atacat de terorişti

Un convoi care transporta ajutoare umanitare, escortat de militarii Batalionului 341 de Infanterie din Topraisar, „Rechinii Albi”, a fost atacat de terorişti. Ofensiva a fost declanşată, la ora 10.00, după ce al doilea TAB din coloana de autovehicule a fost lovit de explozia unui dispozitiv improvizat montat de insurgenţi în apropierea drumului. Teroriştii au profitat de cele câteva secunde de panică şi au luat cu asalt vehiculele. Elanul atacatorilor a fost domolit de răspunsul în forţă al militarilor constănţeni, care au reuşit să-i ţină pe loc, sub o ploaie de gloanţe. La adăpostul acestui baraj de foc, TAB-ul avariat a fost remorcat în afara zonei. Din fericire, militarii aflaţi în interior nu au fost răniţi grav. Anihilarea insurgenţilor s-a dovedit a fi, însă, o misiune dificilă, din cauza poziţiilor foarte bine întărite ale acestora. Pentru a nu pune în pericol vieţile militarilor şi ale civililor din convoi, comandantul plutonului a cerut sprijin aerian. Câteva minute mai târziu, poziţiile inamice au fost survolate de un elicopter Puma SOCAT. După ce teroriştii au fost localizaţi, mitraliorul de la bordul elicopterului a deschis focul şi a eliminat ţintele. Problemele convoiului nu s-au încheiat aici! La doar câţiva kilometri de destinaţie, vehiculele au fost atacate cu grenade şi mai multe bombe artizanale montate pe marginea drumului. După o încleştare de zece minute, în care militarii constănţeni au luptat în câmp deschis pentru a-şi salva vieţile, teroriştii au fost învinşi. În schimbul de focuri, un soldat a fost rănit şi transportat la bază de un elicopter MEDEVAC. La ora 12.00, convoiul a ajuns în satul securizat de forţele aliate, pentru a împărţi ajutoare victimelor războiului.

EXAMEN Acesta a fost scenariul unui exerciţiu de amploare organizat ieri dimineaţă, în poligonul Biruinţa, pentru a arăta nivelul Batalionului 341 de Infanterie din Topraisar, în faţa evaluatorilor Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG). „Nu suntem aici doar ca să evaluăm exerciţiul, ci şi să creştem gradul de pregătire al trupelor care fac parte din modulul SEEBRIG România. Până acum, pot să spun că sunt foarte impresionat de profesionalismul de care dau dovadă militarii. Am învăţat multe lucruri din experienţa pe care militarii români o au din Irak şi Afganistan. Se poate vedea foarte uşor că militarii şi comandanţii sunt foarte bine pregătiţi“, a declarat generalul de brigadă Hakan Eser, comandantul SEEBRIG. Militarii români spun că insurgenţii care le-au dat de furcă în teatrele de operaţii au dat dovadă de foarte multă ingeniozitate de-a lungul timpului. „Exerciţiul prezentat are la bază experienţa noastră din teatrele de operaţiuni. Pe timpul patrulărilor noastre, am observat cum insurgenţii pregătesc capcanele. De multe ori, în apropierea punctelor obligatorii de trecere sau a podeţelor, am reuşit să găsim şi să distrugem dispozitive explozive artizanale. Insurgenţii dau dovadă de o ingeniozitate foarte mare atunci când construiesc aceste bombe. Folosesc explozibil făcut în casă, în care pun orice găsesc în curte, utilizează chiar şi bombe rămase din războiul cu ruşii. Întotdeauna ne-au pus la încercare cu aceste bombe artizanale“, a povestit locotenentul Marian Stoica, comandant de companie. SEEBRIG a fost înfiinţată în anul 1999 şi este organizată la nivel regional, având în subordine structuri militare din Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, România şi Turcia.