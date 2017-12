Convorbiri interceptate

Publicaţia ”The News of the World” ar fi interceptat convorbirile telefonice ale rudelor victimelor atentatelor din iulie 2005, din Londra. Un avocat care reprezintă o parte a rudelor a spus că o familie a fost contactată de poliţie şi i s-a spus că telefonul ar fi fost interceptat în 2005. Au apărut informaţii şi că unii poliţişti ar fi fost mituiţi de publicaţie. Graham Foulkes din Manchester, al cărui fiu, David, a murit în atentate, a declarat că a fost contactat de poliţie, joi, după ce datele sale au fost găsite pe o listă, ca parte a anchetei privitoare la interceptări. Bărbatul a povestit cum familia a aşteptat o săptămână, după atacurile din 2005, veşti despre David. ”Eu şi soţia eram bulversaţi, discutam cu prieteni la telefon, într-un context extrem de personal, iar gândul că cineva ne-ar fi ascultat convorbirile, în căutarea unei ştiri ieftine, este pur şi simplu îngrozitor”, a subliniat Graham Foulkes. Bărbatul a mai precizat că ar dori să discute cu proprietarul publicaţiei ”The News of the World”, Rupert Murdoch, pentru a-i vorbi despre ”puterea pe care o are”. ”Cred că publicaţia trebuie să recunoască ce a făcut, trebuie să-şi asume responsabilitatea, dar presupun că nu o va face”, a declarat Graham Foulkes. ”După cum News International şi News Group Newspapers au spus de multe ori, s-a colaborat deplin cu poliţia, de la declanşarea anchetei, în luna ianuarie”, a fost răspunsul oficial al publicaţiei.

Premierul David Cameron a autorizat lansarea unei noi anchete oficiale. Actorul britanic Hugh Grant a anunţat că a fost citat de poliţie să depună mărturie în acest caz. Actorul s-a plâns că i s-a încălcat dreptul la viaţă privată, după ce un detectiv tocmit de publicaţia ”The News of the World” i-a interceptat mai multe convorbiri.