Cooperare România - Georgia: terminal de gaz natural lichefiat la Constanţa

România şi Georgia vor coopera şi în ceea ce priveşte terminalul de gaz natural lichefiat (GNL) pe care Romgaz intenţionează să îl dezvolte în portul Constanţa, a declarat, secretarul de stat din Ministerul Economiei (ME), Tudor Şerban. „Colaborarea dintre România şi Georgia vine ca urmare a Memorandumului semnat cu cîteva zile în urmă de cele două ţări în Capitala Georgiei şi priveşte şi viitorul terminal de gaz natural lichefiat. Aceasta va consta în faptul că gazele vor fi lichefiate în portul Poti (care se află în Georgia şi are ieşire în cealaltă parte a Mării Negre - n.r.). Apoi, gazele lichefiate vor fi aduse la Constanţa, de unde vor fi preluate de Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale”, a declarat el. România şi Georgia au semnat miercuri un Memorandum pentru colaborare în proiecte mari de petrol şi gaze. Potrivit acestui document, “România are acum acordul Georgiei pentru a se implica în viitoarele proiecte de conducte care tranzitează ţara din Regiunea Caspică şi ajung în Europa. Înţelegerea este făcută de aşa manieră încît România se va implica în orice proiecte trec pe la ei”, după cum afirmă secretarul de stat din ME. De asemenea, potrivit lui Şerban, peste o săptămână-două, va fi semnat un acord trilateral între România, Azerbaidjan şi Georgia, la Baku (Azerbaidjan). În prezent, firma americană KBR realizează studiul de fezabilitate pentru terminalul de gaz natural lichefiat (GNL) al Romgaz, studiu ce va fi finalizat pînă la 31 martie 2010, spun reprezentanţii Romgaz. Romgaz şi Agenţia SUA pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA) au semnat în septembrie 2008 un acord pentru un grant de 1,061 milioane dolari ca finanţare pentru un studiu de fezabilitate pentru proiectul terminalului de gaze naturale lichefiate (GNL), pe teritoriul României. Terminalul GNL ar putea fi finlizat la cinci ani de la începerea construcţiei, undeva în 2015-2016. Studiul finanţat de USTDA prin acest grant va evalua cererea regională pentru GNL în scopul determinării dimensiunii şi capacităţii terminalului şi pentru a face recomandări privind implementarea şi finanţarea acestui proiect.