Copaci căzuţi şi nouă localităţi fără curent din cauza furtunii

Societatea Enel loveşte, din nou. Cînd nu se desfăşoară lucrări de întreţinere sau nu pică vreun transformator, sigur este vorba despre suprasolicitarea reţelei, iar cînd totul pare în regulă şi abonaţii cred că nu vor mai scoate lămpile din poduri, ploaia, vîntul sau furtuna mătura liniile de înaltă tensiune. Desele întreruperi ale curentului electric în judeţul Constanţa i-au adus pe oameni în pragul disperării. Dacă în urmă cu o săptămînă, furtuna a lăsat în beznă 12 localităţi constănţene, duminică seara situaţia s-a repetat. Alte opt localităţi constănţene, lovite de furtună, au rămas fără energie electrică, cel puţin o noapte. Potrivit reprezentantului Biroului de presă al Enel, Alina Pascu, cele mai mari probleme au fost înregistrate la Corbu, unde abonaţii, dar şi Avicola din localitate, au rămas fără curent electric. \"Din cauza avarierii celor cinci linii electrice de medie tensiune, au rămas fără energie electrică şi localităţile Piatra, Săcele, Ciocîrlia de Sus, Lanurile, Luminiţa, Vadu Oii, Ciobăniţa şi parţial Medgidia, străzile Theodor Aman şi Dezrobirii. În urma intervenţiilor de astăzi (n.r. - ieri) ale celor şapte echipe Enel, s-a restabilit alimentarea cu energie la Săcele, Ciocîrlia de Sus, Vadu Oii, Ciobaniţa şi Medgidia. Localitatea Corbu a rămas singura nealimentată cu energie electrică\", a declarat Alina Pascu.

Pe de altă parte, reprezentanţilii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea susţin că, tot din cauza vîntului puternic, patru copaci s-au prăbuşit în localităţile constănţene. În afară de pomul prăbuşit pe drumul de centură din municipiul Medgidia, echipele ISU au intervenit pentru îndepărtarea copacilor de pe str. Traian, Aleea Dealului şi intersecţia bulevardului Mamaia cu str. Bibescu Vodă, din municipiul Constanţa. \"Am primit avertizare de cod galben de două zile şi am avut viteze foarte mari ale vîntului. Spre deosebire de Bucureşti, unde au căzut foarte mulţi copaci căzuţi, am avut şi noi cîteva intervenţii. Am acţionat la pomii căzuţi, unii parţial uscaţi şi alţii dezrădăcinaţi din cauza ploii, atît ziua, cît şi noaptea\", a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Constanţa, George Coman. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, pînă marţi, inclusiv, vîntul va bate în rafale puternice, cu viteze de pînă la 60 km/h.