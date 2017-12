Copii - problemă

“SE MANIFESTĂ VIOLENT” Mai mulţi localnici din comuna constănţeană Tuzla se declară pur şi simplu exasperaţi de doi fraţi, de 10 şi, respectiv, 11 ani, pe care îi acuză că au un comportament extrem de agresiv. Oamenii spun că cei doi copii au fost scăpaţi de sub control de bunica lor, singura care îi are în grijă, în situaţia în care mama lor i-a părăsit în urmă cu aprope cinci ani, iar tatăl suferă de probleme psihice. “Se manifestă foarte violent aceşti copii. Pe data de 6 iunie mi-au bătut fiica, chiar aici pe strada Cişmelei. Au lovit-o cu pumnii şi cu picioarele în stomac şi i-au aruncat o piatră în cap. După două zile, timp în care fata mea a vomitat tot ce a băut şi a mâncat, am dus-o la spital, acolo unde a rămas internată alte trei zile. Am bilet de ieşire din unitatea sanitară. Am sunat, bineînţeles, la 112 şi am cerut ajutorul autorităţilor, dar poliţiştii mi-au spus că nu au ce să le facă acestor fraţi, pentru că sunt minori”, a declarat Maria Măldăianu, o femeie care locuieşte pe strada Cişmelei. “Vreau să vă spun că ne ameninţă că ne dau foc, ne înjură şi ne jignesc în permanenţă. Nu mai suportăm! Am încercat să vorbesc cu bunica lor, să o determin să înţeleagă faptul că trebuie să-i ţină în frâu, dar nu am avut cu cine”, a mai spus Maria Măldăianu.

“MIZERIE CRUNTĂ” Oamenii spun că tatăl celor doi băieţi şi-a transformat gospodăria într-un adevărat focar de infecţie. “De şapte ani, de când s-au mutat pe strada aceasta, trăim un coşmar. Tot gunoiul din Tuzla l-au adus aici în curtea lor. Ne-au umplut de şobolani! Tatăl celor doi băieţi trăieşte aici într-o mizerie cruntă! Copiii, care stau şi ei aici, se poartă foarte urât. Au nişte câini pe care îi asmut asupra celor care trec pe stradă şi aruncă cu bolovani după oameni”, povesteşte Ion Ţiţeru, un localnic. Răduţa Trifu, bunica celor doi băieţi, spune că totul este o exagerare: „Nu spun că nu fac şi ei prostii, dar sunt nişte copii ca oricare alţii. Această femeie care ne-a tot reclamat la Poliţie şi la Protecţia Copilului nu vrea nimic altceva decât să se răzbune. Nu ştiu exact ce are cu noi, dar e clar că ne vrea răul. Eu sunt hotărâtă să am în continuare grijă de nepoţii mei şi să-i cresc, în ciuda tuturor acestor lucruri”, a declarat bunica băieţilor. Cazul a ajuns şi în atenţia reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care au deschis o anchetă.