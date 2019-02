Copii cu cerinţe speciale, închişi într-o clasă goală! Era inspecţie la grădiniţă!

Trei minori care frecventează Grădiniţa nr.42 din Capitală, între care se numără şi o fetiţă cu tulburări de spectru autist, au fost închişi într-o clasă goală în timp ce în instiuţie se afla o inspecţie, potrivit mediafax. Inspectoratul şcolar a deschis o anchetă internă, catalogând gestul ca fiind unul grav. “S-au ţinut (n.r. - trei copii cu cerinţe speciale) într-o clasă goală. Eu ştiu că mesajul care a fost transmis cu o seară înainte a fost acela ca acel copil să nu vină la grădiniţă, dar urmează să cercetăm. (...) Ne-am autosesizat ca urmare a informaţiilor şi am cerut o notă conducerii grădiniţei şi s-a decis constituirea unei comisii de cercetare la nivelul grădiniţei. (...) Noi avem obligaţia să respectăm, să urmărim, respectarea cadrului juridic legal al acestei cercetări”, a declarat, pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Marian Banu.

De asemenea, Marian Banu susţine că gestul a încălcat grav dreptul la educaţie al copiilor cu nevoi speciale. “Inspectoratul şcolar nu este şi nu va fi niciodată de acord cu asemenea metode de a discrimina elevii cu cerinţe speciale. S-a încălcat grav dreptul la educaţie şi dreptul copiilor care au cerinţe speciale la educaţie. (...) Nu vom fi de acord cu asemenea metode indiferent dacă doamna educatoare are definitivat sau gradul I. Nu trebuia să procedeze aşa sau să transmită acel mesaj mamei în care să o sfătuie să ţină copilul acasă”, a explicat Marian Banu.

Situaţia s-a aflat după ce mătuşa unei fetiţe a postat pe pagina ei de Facebook întreaga situaţie, explicând faptul că educatoarea i-a recomandat să ţină copilul acasă. De asemenea, a fost postată şi conversaţia dintre educatoare şi mama copilului. Cadrul didactic îi spune părintelui că vor mai fi 2-3 copii, în cazul în care vor fi prezenţi, şi vor sta cu o altă educatoare. Întrebată de ce, profesoara a spus că “avem inspecţie”. “Tamara are 5 ani, este inteligentă, ştie alfabetul, spune poezii, pictează, vorbeşte engleză, are fantezie. Nu este un copil problemă, nu este agresivă. Deci educatoarea nu trebuie să depună vreun efort în plus”, a postat pe Facebook mătuşa fetiţei. De asemenea, în postare este specificat şi faptul că educatoarea a fost instruită. “Domnişoara educatoare a fost, fără îndoială, bine instruită în prealabil. Deci totul merge zeiss. Cel puţin doi copii lipsesc din grupa domnişoarei. (...) De ce lipşeşte? Păi e inspecţie, iar Tamara are TSA (N.R. - tulburare de spectru autist) şi prin urmare nu corespunde standardelor în vigoare”, a mai scris mătuşa copilei.