Copii cu nume de inspiraţie nazistă au fost luaţi în grija serviciilor sociale

Autorităţile americane i-au plasat pe trei copii cu nume de inspiraţie nazistă în grija serviciilor sociale, urmînd ca părinţii acestora să fie audiaţi din motive necunoscute. Copiii poartă numele Adolf Hitler Campbell, care are trei ani şi JoyceLynn Aryan Nation şi Honszlynn Hinler Jeannie. Divizia de Servicii pentru Tineret şi Familie din oraşul Holland Township nu a dezvăluit motivele pentru care cei trei au fost luaţi de lîngă părinţii lor, întrucît legile privind confidenţialitatea nu permit ca instituţia să furnizeze mai multe informaţii despre cazul celor trei copii. Tatăl Heath Campbell va apărea, joi, în faţa unei instanţe din New Jersey. „Divizia de Servicii pentru Tineret şi Familie are motivele sale şi, în mod normal, nu face publice informaţii, aşa că trebuie să mergem pe mîna lor. Am avut de-a face cu familia Campbell ani de zile şi pot spune că, în ceea ce îi priveşte pe copii, nu am sesizat să fi fost maltrataţi. Din cîte ştiu eu, Heath Cambell a fost întotdeauna bun cu copiii”, a afirmat sergentul local John Harris.

Familia a mai avut probleme din cauza numelor copiilor, cînd vînzătorii unui magazin au refuzat, în luna decembrie, să facă un tort aniversar la comandă pentru soţii Campbell, deoarece aceştia au cerut ca numele micuţului Adolf Hitler să fie scris cu frişcă pe el. Bucătarii au considerat că ar fi nepotrivit să pună un asemenea nume pe un tort şi au avertizat că nu vor accepta să scrie nici numele lui JoyceLynn Aryan Nation cînd va fi ziua ei, în februarie. Heath Campbell a explicat că şi-a botezat fiul Adolf Hitler pentru că i-a plăcut numele şi pentru că nimeni altcineva nu mai are acest nume.