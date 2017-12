Copii de 3 şi 5 ani, marinari pe o navă

Descoperire surprinzătoare făcută de polițiștii de frontieră la bordul unei nave care a sosit din Siria în Portul Sulina. În timp ce verificau lista cu membrii echipajului, oamenii legii au observat că printre marinari figurează și doi copii, însoțiți de mama lor. Oficialii Gărzii de Coastă spun că, joi dimineață, echipele de control au urcat la bordul vaporului sub pavilion Cambodgia. La scurt timp, anchetatorii au descoperit trei cetăţeni sirieni, o femeie de 26 de ani cu doi copii, cu vârste de trei și, respectiv, cinci ani, care erau trecuţi pe lista de echipaj cu funcţii de marinar. În timpul audierilor, comandantul navei, un cetățean sirian de 35 de ani, a declarat că cei trei pasageri sunt soția și copiii mecanicului-şef şi că intenţiona să îi transporte în Portul Giurgiuleşti, din Republica Moldova. Poliţiştii de frontieră i-au întocmit comandantului dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi l-au sancţionat contravenţional cu 10.000 de lei pentru fiecare persoană transportată în mod ilegal.