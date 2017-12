Copii din M. Kogălniceanu şi N. Bălcescu, pentru prima dată la Aqua Magic

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, organizat şi finanţat la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, care se va desfăşura pînă pe 27 august, a continuat ieri cu o nouă etapă. De excursia la Constanţa au beneficiat ieri aproximativ 100 de copii din comunele Mihail Kogălniceanu şi Nicolae Bălcescu, aceştia vizitînd Acvariul şi Delfinariul, distrîndu-se la Aqua Magic, plimbîndu-se cu telegondola şi vizionînd programul de spectacole al circului Aquatico Bellucci. ”Am aşteptat cu nerăbdare să vin la Constanţa, pentru că îmi doream să văd delfinul, să mă joc în parcul acvatic şi să merg la circ. După ce am văzut păsările şi animalele din rezervaţie, am început să îmi doresc şi eu o pasăre acasă”, a spus Lăcrămioara Anicăi, de 15 ani, din comuna Nicolae Bălcescu. Iniţiativa CJC a fost primită cu mare entuziasm de copiii din cele două comune, cu atît mai mult cu cît mulţi dintre ei nu au mai avut ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în program. “Nu am mai fost niciodată în locurile în care am mers astăzi. Mi-a plăcut foarte mult la Delfinariu, dar abia am aşteptat să ajung la Aqua Magic, pentru că îmi doream să mă joc în apă împreună cu ceilalţi copii. Cu telegondola mi-a fost puţin frică, dar mi-a şi plăcut foarte mult”, a spus Vlad Marian Lixandru, de 8 ani, din Mihail Kogălniceanu. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, pentru a-şi aminti de obiectivele turistice pe care le-au vizitat în excursie, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Plini de entuziasm, micuţii le-au spus însoţitorilor că le-a plăcut foarte mult în excursie şi că abia aşteaptă să revină la Constanţa. La rîndul lor, cadrele didactice însoţitoare au confirmat faptul că micuţii au fost foarte bucuroşi de această excursie. Conform programului iniţiat şi finanţat de CJC, 4.000 de copii din zona rurală a judeţului beneficiază de excursii gratuite la Constanţa.