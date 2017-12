Copii fericiţi la festivalul de handbal pe plajă

Desfăşurat pe plaja din dreptul Hotelului Flora din staţiunea Mamaia, festivalul de handbal pe plajă a continuat vineri cu partidele junioarelor 3 şi 4. Tinerele handbaliste de la cele patru cluburi constănţene, cărora li s-au alăturat la acest turneu şi speranţele handbalului tulcean, au oferit partide frumoase, aplaudate de cei prezenţi. În plus, bucuria de pe chipurile copiilor a fost un argument suficient că sportul este întotdeauna primit cu entuziasm de cei mici.

Rezultatele înregistrate - junioare 3: CS Tulcea - CS Happy Kids Medgidia 1-2, CSS Tulcea - CSS Constanţa 2-0; junioare 4: CSS 1 Constanţa - CS 2 Happy Kids Medgidia 1-2, Axiopolis Cernavodă - CSS Tulcea 2-0, AS Olimpic Constanţa - CS 1 Happy Kids Medgidia 0-2, CSS 2 Constanţa - CSS Tulcea 1-2, Axiopolis Cernavodă - AS Olimpic Constanţa 2-0, CS 1 Happy Kids Medgidia - CSS 2 Constanţa 0-2, CSS Tulcea - AS Olimpic Constanţa 2-0, CS 1 Happy Kids Medgidia - CS 2 Happy Kids Medigidia 2-0. Rezultatele au fost furnizate de Dorin Coman, din partea Asociaţiei Judeţene de Handbal Constanţa. La finalul zilei de ieri, cei 180 de copii prezenţi în concurs au fost invitaţii Parcului de Distracţii Aqua Magic din Mamaia.

Programul competiţiei - sâmbătă: 8.00 - 12.00 şi 15.00 - 19.30; duminică: 8.00 - 13.30. Festivitatea de premiere va avea loc duminică, de la ora 13.30, când şi-au anunţat prezenţa şi Elena Frîncu (membru COSR), Marius Puşcaşi (vicepreşedinte HCM Constanţa) şi Claudiu Teliceanu (director DJST).