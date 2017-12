Copii molestaţi sexual

SUPUS LA PERVERSIUNI. Un bărbat din Deva, angajat ca zilier la Ferma nr. 4 Murfatlar, a fost arestat, ieri, pe o perioadă de 29 de zile, de magistraţii Tribunalului Constanţa, fiind acuzat că a violat un băieţel de numai trei ani. Poliţiştii din localitatea Murfatlar au fost sesizaţi, marţi după-amiază, de Viorica Pilău, în vârstă de 34 de ani, care a reclamat că fiul ei a fost violat de Ioan Csaba Kovacs. În timpul cercetărilor, femeia le-a povestit anchetatorilor că ceea ce i-a atras atenţia a fost faptul că băieţelul ei se plângea că îl doare guriţa. Întrebat ce s-a întâmplat, copilul i-a spus mamei că „Ciobi“ l-a luat şi l-a obligat să facă diverse lucruri. „Eu am venit seara în sat şi am aflat de la vecini ce s-a întâmplat. Am vorbit cu copiii şi mi-au spus că, în timp ce ei tăiau lemne, „Ciobi“ ăsta l-a luat pe cel mic şi l-a dus la el în cameră. Dacă copilul spune asta, aşa este. L-am dus şi la Medicina Legală, la Constanţa, şi i-au găsit ceva la guriţă. Eu nu îl cunosc pe omul ăsta. El e venit de undeva din ţară, de aproape două luni“, a declarat Vasile Todiraşcu, tatăl copilului. În acelaşi timp, colegii de muncă al agresorului susţin că Ioan Csaba Kovacs ar fi nevinovat. „Ştiu că are doi copii şi că soţia lui trebuie să mai nască unul acum. Este un om liniştit şi nu s-a certat cu nimeni de când îl cunosc. Nu bea şi îşi vede de treaba lui. Eu cred că copilul a fost pus să spună asta pentru ca mama să facă rost de bani că sunt săraci. Mai bine ar veni poliţiştii să vadă în ce condiţii stau copiii aştia că, dacă nu eram noi, luni seară, ardeau toţi de vii. Îi lasă mai tot timpul singuri, nu au haine şi mănâncă ce apucă“, a declarat Dumitru Ungureanu, de 41 de ani. Cercetările sunt continuate de procurori în acest caz fiind sesizată şi Direcţia pentru Protecţia Copilului.

VIOLATĂ DE CONCUBINUL MAMEI. Un caz similar s-a petrecut în comuna constănţeană Cogealac. O adolescentă de 13 ani a trăit clipe de groază după ce a fost violată în nenumărate rânduri de concubinul mamei sale. Cea care a aflat despre cele întâmplate este bunica fetei, care, după luni de coşmar, a răbufnit şi i-a povestit fiicei ei ce se întâmplă, iar aceasta a anunţat Poliţia. Potrivit anchetatorilor, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că totul a început în luna octombrie a anului trecut. Copila le-a declarat oamenilor legii că Petre Sişieală, de 40 de ani, concubinul mamei sale, a ameninţat-o şi a forţat-o să întreţină cu el raporturi sexuale în repetate rânduri. În faţa procurorilor, bărbatul şi-a recunoscut fapta. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa a deschis o anchetă în acest caz. Fata de 13 ani a fost examinată la Serviciul Judeţean de Medicină Legală. Vecinii spun că mama fetei ar fi ştiut ce se întâmplă cu fiica ei, însă alcoolul consumat zilnic i-ar fi luat minţile şi ar fi fost preocupată de alte lucruri decât să aibă grijă de copilul ei, care trăia o dramă. Petre Şişieală a fost reţinut marţi după-amiază de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, iar câteva ore mai târziu judecătorii au emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pentru comiterea infracţiunii de viol.

