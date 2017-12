Copii mulţi, spaţiu de studiu insuficient

Primarul comunei Dobromir, Eugen Iliescu, spune că elevii şi preşcolarii din localitatea Dobromir Vale nu vor mai fi nevoiţi să înveţe în schimburi în anul şcolar 2013 – 2014. Asta deoarece Primăria derulează în această perioadă lucrări de extindere a corpurilor de clădire unde funcţionează Liceul „Radu Prişcu” cu clase I - XII şi grădiniţa cu program normal. „Grădiniţa va fi extinsă cu încă două săli de clasă, care se adaugă la cele două deja existente, iar liceul va avea cinci încăperi în plus. În total, liceul va avea 14 săli de clasă, unde vor învăţa aproximativ 800 de elevi. Cert este că am fost nevoiţi să mărim numărul de săli pentru că şi numărul copiilor din Dobromir este în continuă creştere. Spre exemplu, dintr-un număr total de 3.000 de locuitori cât are comuna, o treime sunt copii. Iar numărul acestora este în continuă creştere. Avem familii care au şi câte şapte - opt copii”, a spus primarul Eugen Iliescu. El a mai afirmat că lucrările de extindere a grădiniţei şi liceului din localitatea Dobromir Vale se fac cu fonduri de la bugetul local.