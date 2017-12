Copii snopiţi în bătaie de un… copil!

“NU AM MAI REZISTAT”. Doi copii în vârstă de 11 ani, din localitatea constănţeană Bărăganu, au ajuns la spital, după ce au fost bătuţi crunt de un adolescent. Agresorul are doar 14 ani. Totul s-a întâmplat luni după-amiază pe un câmp de la marginea comunei Bărăganu. Oamenii legii spun că, imediat după ce au terminat orele de curs, cei doi băieţi au plecat să caute fier vechi, împreună cu vecinul lor, Ionel Oprescu, în vârstă de 14 ani. Poliţiştii nu ştiu ce a declanşat criza de furie a adolescentului care, la un moment dat, a tăbărât pe cei doi copii şi a început să-i lovească, snopindu-i, pur şi simplu, în bătaie. În urma loviturilor încasate, unul dintre băieţi a suferit o dublă fractură de mandibulă şi o fractură de piramidă nazală. Povestea pe care o spune agresorul pare incredibilă. „Mergeam lângă ei şi la un moment dat am pus mâna pe o bară din metal pe care am găsit-o pe jos. Apoi, dintr-o dată, mi-a apărut în minte ideea să-l lovesc pe unul dintre ei în cap. Am aruncat bara din mână de teamă că o să cedez, dar el a luat-o de jos şi mi-a dat-o înapoi. Nu am mai rezistat şi l-am izbit cu ea. Nu ştiu de ce, nu mă certasem cu ei, nu am avut niciun motiv pentru a face acest lucru. Pur şi simplu nu am putut să mă abţin. Apoi m-am trezit din starea asta ciudată abia când am ajuns acasă şi m-am întins pe pat. Am realizat cât de grav a fost ceea ce am făcut”, a declarat Ionel, adolescentul care i-a snopit în bătaie pe cei doi copii. Una dintre victime a fost transportată, luni după-amiază, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Copilul este internat în Secţia ORL şi intenţionăm să-i facem şi un examen tomografic pentru a stabili dacă are şi leziuni cerebrale. El se află într-o stare fizică relativ bună, putem zice, dar mai mult ne îngrijorează starea lui psihică. Minorul este puternic traumatizat psihic”, a declarat dr. Liliana Tuţa, directorul medical al unităţii sanitare. Al doilea băiat bătut a fost adus ieri dimineaţă la Spitalul Judeţean, de părinţii săi, iniţial aceştia nedorind ca băiatul să fie internat.

COPIL PROBLEMĂ. Anchetatorii spun că agresorul este un copil-problemă şi că a fost implicat până acum în mai multe altercaţii. În plus, adolescentul a rămas repetent de trei ori. Deşi are 14 ani, este abia în clasa a V-a. „Este un elev care are nişte probleme de comportament şi care se manifestă agresiv, atât din punct de vedere fizic, cât şi din punct de vedere verbal. El provine dintr-o familie cu probleme, care nu dispune de suficienţi bani pentru a se preocupa de educaţia lui şi de demersurile necesare efectuării evaluării psihologice sau chiar psihiatrice a acestui copil. Tatăl lui a murit, iar mama, care mai are şase copii, este depăşită de situaţie. În primul semestru, băiatul a acumulat deja peste 40 de absenţe”, a declarat Eugenia Ionescu, directorul şcolii din comuna Bărăganu. „S-a mai ciondănit şi cu alţi copii, aşa cum se întâmplă în general, dar niciodată nu a făcut ceva atât de grav. Nu ştiu ce a păţit, nu ştiu la ce s-a gândit în acele momente. Mâine (n.r - azi) vor veni cei de la Protecţia Copilului şi îl vom aduce pe Ionel la Constanţa, unde va discuta cu un psiholog”, a declarat Irina Oprescu, mama agresorului. Oamenii legii continuă cercetările, încadrarea juridică a faptei urmând să se facă în funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor suferite de victime.