Copii “supravegheaţi” în club

DORMEAU PE CANAPELE Caz incredibil! Zeci de copii dintr-un centru de protecţie socială din Bucureşti au fost duşi de educatoarele lor într-un club din staţiunea Costineşti. Aşa au înţeles angajatele instituţiei din Sectorul 4 să aibă grijă la mare de elevii care nu au mai mult de 13 ani. Şi nimeni nu ar fi aflat, probabil, despre originala iniţiativă a supraveghetoarelor, dacă un client al localului nu ar fi filmat totul. Înainte de miezul nopţii, unii dintre micuţi au aţipit pe canapele, epuizaţi să tot aştepte ca educatoarele să îşi încheie incursiunea pe ringul de dans şi să îi ducă înapoi în hotelul în care erau cazaţi. Gabriel Roşca, telespectatorul care a surprins imaginile, a declarat la Realitatea TV: “În momentul în care am intrat în acest club din Costineşti, am rămas şocat. Nu ştiam dacă am intrat într-o grădiniţă de copii sau într-un club pentru adolescenţi sau oameni maturi. Copii cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani care aveau ţigara aprinsă în mână, copii de 5-13 ani care erau pe ringul de dans. Acel ring de dans cred că era, în mod normal, rezervat animatoarelor pentru că era mult mai înalt decât nivelul solului. Imagini şocante pentru orice om care se gândeşte că într-o bună zi va deveni părinte şi că îşi va lăsa copilul pe mâna unui pedagog într-o tabără şcolară”.

AUDIERI Imediat după ce cazul a fost prezentat de jurnalişti, poliţiştii s-au autosesizat şi au deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat în clubul “Max”, din staţiunea Costineşti în seara cu pricina. Cele patru educatoare care s-au gândit că ar fi o idee bună să-i ducă pe micuţi în club dar şi doi angajaţi ai localului au fost audiaţi de oamenii legii. “Până la ora actuală, nu există probe care să confirme faptul că acei copii ar fi fumat sau ar fi consumat băuturi alcoolice. Nu avem date în acest sens, dar oricum, situaţia rămâne gravă. Acei minori nu ar fi trebuit să se afle într-un asemenea mediu. Urmează ca în zilele următoare să stabilim măsurile legale care se impun în acest caz”, a declarat, pentru cotidianul Telegraf, cms. şef Valentin Burlacu, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

CONSECINŢE Reprezentanţii Primăriei Sectorului 4, citaţi de agenţia de presă Newsin, au anunţat că cele patru educatoare vor fi concediate. “Este vorba despre 170 de copii cu vârste începând de la cinci ani, care au fost duşi în tabără de opt educatoare de la un centru de protecţie socială din Sectorul 4. La discotecă au fost prezenţi 85 de copii. De la Bucureşti vor veni alte cadre didactice care le vor înlocui pe educatoarele implicate în scandal, astfel încât copiii să poată rămâne în tabără până sâmbătă. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Sectorul 4 le va desface contractele de muncă educatoarelor care se fac vinovate de acest incident”, au declarat, ieri, reprezentanţii Primăriei Sectorului 4.