Copii terorizaţi şi maltrataţi de educatoare

09:49:05 / 03 Iunie 2014

Calm si ratiune

Spre deosebire de mulți dintre cei care postați coment-uri eu scriu in cunoștință de cauza ptr ca am copilul la ac Grădiniță. Cu siguranță gestul educatoarelor este reprobabil dar in egala măsura este si izolat. De la început si pana in prezent ac Grădiniță a produs generații întregi de copii cu bune performante si multe satisfacții părinților. Cred ca lucrurile tb privite in ansamblul lor si judecate pe măsura . Eu si nu numai vom continua la ac Grădiniță ptr ca avem capacitatea sa Înțelegem lucrurile in dinamica lor. Rog decenta in limbaj celor care nu sunt de acord cu pct meu de vedere in măsura in care se poate. Multumesc !