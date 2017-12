Copiii - noile ținte ale metodei „Accidentul“?!

16:37:20 / 30 Martie 2015

Ce conteaza metoda,banul sa iasa!

Infractorii nu au scrupule,ca-i adult,ca-i copil,ca-i bugetul statului,al societatilor private,ei sa-si umfle conturile.Aceste asa zise moduri de operare n-ar fi posibile fara largul concurs al unor salariati din penitenciare care nu-si fac datoria.Cum ajung telefoanele la ei.Pe langa atatea metode in Constanta a aparut si metoda "director de firma" acostandu-te de pe strada si comunicandu-ti ca ai primit din partea unei firme din Ungaria un cadou.Sa nu va asteptati la prea multe din partea indivizilor care doar atat asteapta:sa-i bagati in seama si sa-i invitati in casa.La prima vedere ii vezi ingrijit imbracati,vorbesc frumos,dupa ten si mustacioare zici ca sunt arabi dar nu sunt decat niste tigani unguri.Ne-a lasat impresia c-ar avea si un complice cu o masina cu numar provizoriu de Constanta ,Ct-063773(speram sa-l fi retinut corect).In rest se cere multa atentie in special din partea batranilor si copiilor.Si evitati pe cat posibil sa raspundeti la telefoanele necunoscute sau sa intrati in discutii cu persoane necunoscute.